



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Произошло событие предполагаемое, но маловероятное. После визита на Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом «Омикрон» коронавируса. По его словам, «результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», и «к счастью, болезнь, как мы узнали, «Омикрон», протекает легко». Тем не менее многие недоброжелатели Эрдогана как в самой Турции, так и за ее пределами стали усматривать в этом событии некий негативный символизм, развал разработанных Анкарой схем, связанных в первую очередь с развитием украинского кризиса.

Дело в том, что в день визита Эрдогана в Киев американские эксперты на площадке Атлантического совета в Вашингтоне устроили «разбор полетов», заявляя, что «Турция начинает писать на Украине новую антироссийскую главу», первый сюжет который «связан со сдерживанием агрессии Кремля». При этом, как говорил эксперт Дефни Арслан, «Анкара начинает выстраивать новые балансовые отношения с Россией в контексте событий в Сирии, на Кавказе и в Ливии». А старший научный сотрудник Мэтью Брайза призвал «никогда не забывать, что Турция — единственный член НАТО, который фактически противостоял России на поле боя в Сирии и в Ливии», где «поддержала правительство национального согласия, признанное ООН». По мнению уже старшего научного сотрудника Центра исследований современной Турции в Карлтонском университете (Канада) Евгения Габера, «Эрдоган на украинском направлении действует в отношении Владимира Путина вместо Джо Байдена, подменяя собой коллективный Запад, хорошо зная некоторые слабые места российских интересов — от тонких моментов в Сирии до Нагорного Карабаха». Поэтому, по Брайзе, «Анкара, помогая Киеву, помогает и своему партнеру по НАТО, правда, без предоставления ему оперативного суверенитета». При этом американские эксперты предпринимают немалые усилия для внедрения своих «высоких рассуждений» в западные, турецкие и некоторые российские СМИ.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Киеве

Но что происходит в реальности? Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления Эрдогану и его супруге и выразил уверенность, что они «смогут быстро справиться с болезнью». Это свидетельствует о том, что визит турецкого лидера в Киев и его итоги не вызвали какого-либо политического раздражения в Москве. Причин тому несколько. Прежде всего, Эрдоган не стал присоединяться к так называемым «обеспокоенным возгласам» Запада по поводу «русской угрозы» для Украины. В этом смысле недавнее заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливано о том, что «вторжение России может начаться уже 7 февраля», воспринимается в Анкаре как «проявление политической истерики». Это первое.

Второе: Эрдоган в ходе визита в Киев решал вопросы расширения торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, но не заступил «красные линии», которые могли бы осложнить его отношения с Путиным. На Украине президент Турции подписал более десяти межгосударственных двусторонних соглашений, в том числе соглашение о свободной торговле. Обе стороны прогнозируют рост объемов товарооборота между двумя странами из нынешних более чем 7 млрд долларов в год до 10 млрд. Третье: Анкара приветствует диалог между Москвой и Брюсселем, заявляя, что «уступки должны быть взаимными», и в этом отношении она проявляет так называемый «позитивный оппортунизм в альянсе». Наконец, четвертое: Чавушоглу заявил, что «Анкара считает позитивным фактором встречу НАТО с Россией».

На обратном пути из Киева в Анкару турецкий президент рассказал своему журналистскому пулу, что готов организовать встречу на высшем уровне президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, что «украинский лидер уже ждет ее». При определенных условиях и обстоятельствах теоретически такой ход событий исключать не стоит, хотя ранее эта идея была отвергнута Кремлем. Более того, Эрдоган стал говорить о необходимости выполнения Минских соглашений «на основе международного права». По оценке сотрудника Института исследований внешней политики (FPRI) из Филадельфии Хусейна Ойлупинара, «Турция пытается сохранить статус-кво в регионе Чёрного моря и не заинтересована в усилении роли НАТО в регионе через Украину».

President.gov.ua Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на Украину

Так что Анкара только чисто внешне вроде бы стоит перед сложным выбором между Москвой и Киевом. В действительности всё значительно сложнее, а визит Эрдогана в Киев вряд ли можно считать «решающим». И еще. Как бы то ни было, инициатива турецкого лидера касательно украинского кризиса делает его одной из центральных фигур в международной политике не только на Ближнем Востоке. Неудивительно, что Анкара анонсировала визит Путина в Турцию уже во второй половине февраля. По словам Чавушоглу, он «возможен после пекинской Олимпиады», но если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка в Турции и графики.