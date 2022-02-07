Администрация президента СШАДжо Байдена послала российскому лидеруВладимиру Путину недвусмысленный сигнал: в случае начала вторжения на Украину Москву может ждать вихрь финансовых и дипломатических последствий. Официальные лица США дали понять, что против РФ, если она предпочтет конфронтацию деэскалации, подготовлен целый ряд экономических санкций, экспортных ограничений и дипломатических последствий, в том числе отключение некоторых из крупнейших российских банков от финансовой системы, в которой доминируют США, пишетДэниел Депетрис в статье, вышедшей 6 февраля в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

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Однако неясно, были ли Соединенные Штаты столь же непреклонно прямыми по отношению к правительству Украины. Публично Вашингтон продолжает подчеркивать свою приверженность суверенитету и территориальной целостности бывшей советской республики. Однако вместо такой привычной риторики Вашингтону стоило бы сказать своим украинским коллегам прямо и без обиняков: «Война — худший из возможных вариантов для вашей страны», тогда как США «не обязаны вставать на вашу защиту», поэтому Киев должен «сделать все, что в его силах, чтобы найти дипломатический выход, который предотвратит конфликт».

Россия на протяжении последних трех месяцев «наращивала» сильную боевую группировку «рядом с» российско-украинской границей. Около 130 тыс. российских военнослужащих «размещены» по трем сторонам сухопутной границы Украины, от основной части России на востоке до Белоруссии на севере. Российские военные направили в этот район танки, артиллерию, боевые машины пехоты, ракетные установки и системы ПВО, некоторые из них прибыли с российских баз на Дальнем Востоке.

Россия также направила в Белоруссию истребители Су-35 для проведения военных учений. Хотя некоторые союзники США в Европе не верят, что Россия приняла окончательное решение о вторжении, «наращивание» российского присутствия подтолкнуло некоторых высокопоставленных американских чиновников к выводу о том, что российское вторжение будет осуществлено к середине февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 и Су-35 ВС России

Такое развитие событий не сулит ничего хорошего для Украины. Хотя украинские военные оснащены намного лучше, у них больше боевого опыта и мотивации, чем в 2014 году, когда они находились в крайне плачевном состоянии, оружия у России больше, и оно мощнее: действующая армия РФ в четыре раза больше, чем украинская, в российском арсенале Москвы 12 тыс. танков по сравнению с 2,5 тыс. у Киева.

По артиллерии перевес еще более значителен: 12 тыс. против 1 тыс. Что касается военно-воздушных сил, то Россия смогла бы в случае войны нанести существенный урон украинскому воздушному флоту, который состоит из семидесяти истребителей и тридцати четырех вертолетов и который можно достаточно быстро свести на нет в ходе высокоинтенсивного боя. Учитывая это несоответствие, дополнительные поставки американского оружия на Украину вряд ли что-то изменят.

В случае войны Украину ждет поражение. Российские войска понесут потери, как предупредили своих российских коллег министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Однако с учетом количественных и качественных преимуществ, которыми обладает Россия, никто всерьез не верит, что у Украины есть шансы.

Таким образом, единственный вариант для Украины — сесть с Россией за стол переговоров и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу в отношении своей геополитической ориентации. Официальные лица в американских и европейских столицах рефлекторно вздрогнут от такого заявления, утверждая, что Украина имеет неотъемлемое право вырабатывать собственную внешнюю политику, создавать собственные союзы и жить так, как она хочет.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Но Украина не может игнорировать свое географическое положение или отрицать свои уникальные геополитические обстоятельства. Украинские официальные лица также не могут обманывать себя, думая, что Соединенные Штаты, НАТО или какая-то коалиция желающих спасут их в последнюю минуту.

Этот последний аргумент имеет решающее значение, поскольку, если Соединенные Штаты и НАТО будут продолжать действовать так, как будто Украина находится на пути к возможному членству в альянсе, у украинского правительства будет меньше причин идти на переговоры, в которых оно отчаянно нуждается, чтобы избежать войны в Европе. Поступить наоборот, например, по-прежнему давать Украине надежды, все равно что давать обещание, которое никто не собирается выполнять.

Лучший курс в отношениях с Украиной — это честность, и истина заключается в том, что позиции Киева слабы. США и их союзники по НАТО не хотят вести горячую войну с обладающей ядерным оружием Россией от имени Украины. Более того, Россия, несмотря на свою воинственность, доказала, что она с готовностью пойдет на значительные экономические трудности и международное осуждение, если это будет означать, что Киев не станет полноправным участником западных институтов безопасности.

Это не означает, что Украина должна сдаться. Несмотря на свое военное превосходство, Россия, похоже, не стремится к новому раунду военных действий. Несмотря на то, что Москва резко осуждает Соединенные Штаты и НАТО за игнорирование ее принципиальных требований о расширении НАТО, российские официальные лица, такие как министр иностранных дел Сергей Лавров, по-прежнему держат дверь открытой для переговоров. 1 февраля Лавров разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном, поскольку обе стороны продолжают отвечать на проекты предложений друг друга. Несколькими днями ранее украинские и российские представители встретились в Париже в рамках «нормандского формата», впервые за более чем два года стороны обсудили восьмилетнюю войну в Донбассе.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

Война не является неизбежной, и надежда на дипломатический выход из положения не исчезла. Хотя Соединенные Штаты и Россия продолжают отстаивать непримиримые позиции, обе стороны, по крайней мере, участвуют в обмене мнениями, что поддерживает процесс. Тем больше причин для Соединенных Штатов быть откровенными со своими украинскими друзьями.