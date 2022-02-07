В Тюмени таксисты уже неделю обсуждают дату грядущей забастовки из-за низких тарифов, навязанных агрегатором «Яндекс.Go».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Они собирались бастовать ещё 31 января. Но из-за резкой вспышки заражений коронавирусом в областной столице и перевода на дистанционку 30% работников спрос на услуги такси упал. И без забастовки заказов мало. Дату протеста было решено перенести.

Тем временем водители сетуют в группе «Такси и таксисты. Тюмень, ДТП, новости» в социальной сети «ВКонтакте», что цены на мойку авто, заправку бензином или газом, ремонт, смену масла, запчасти и прочее растут, агрегатор же тариф не поднимает, мотивируя, мол, сократится число заказов — люди пересядут на общественный транспорт, значит, и прибыль будет меньше.

«Чтобы заработать, это нужно накатать 5400 рублей, до вычета комиссии, один заказ в среднем 130 рублей. В среднем нужно выполнить 41 заказ. Но есть одно «но». 41 заказ ты не сделаешь никак. На один заказ уходит примерно полчаса, иногда больше. Ехать за клиентом, подождать, увезти, подождать следующий заказ. 25 примерно заказов ты сделаешь за 12 часов работы. Умножаем их на среднюю цену — получаем примерно 3250 руб. Вычитаем из них 20%, получаем 2600 рублей. 1500 аренда, 1000 рублей топливо. Итог — 100 рублей за 12 часов работы», — пишет в группе водитель такси.

«К «Яндексу» слишком много претензий: низкая минималка 49 рублей, высокая комиссия 23%, дальние подачи — 5 км, не видно конечной точки, не видно цену, воровство чаевых, просто воровство денег с баланса, неоплата безнала. И далее в том же духе, любой водитель ещё несколько строчек сюда добавит», — добавляет в группе другой таксист.

Дарья Драй ИА REGNUM Лайтбокс на крыше автомобиля «Яндекс.Такси»

Они намерены потребовать от агрегатора «Яндекс.Go», в частности, прозрачные и понятные тарифы для водителей и пассажиров, снижение собственной комиссии с 23% до 10%, считать заказ дальним, если подача более 2,5 км, отображать полную информацию о заказе — «пункт Б» и стоимость.

Напомним, в начале декабря 2021 года водители «Яндекс.Go» из Нового Уренгоя объявили забастовку. Таким образом они высказали недовольство снижением цен на поездки. При этом водителям представители агрегатора заявили, что якобы таксисты зарабатывают более 400 рублей в час.

«Конечно же, указана цифра без учёта расходов на топливо, аренду и ремонт машины. Спасибо, слышали. Призываем местных жителей запастись терпением и встать на сторону обкрадываемых таксистов, а не обнаглевшего монополиста Яндекса», — заявили тогда уренгойские таксисты.

Но перетянуть пассажиров на сторону протестующих весьма непросто. Есть масса недовольных непрофессионализмом случайных людей в такси. Кроме того, в Тюмени 29 января таксист на автомобиле Lada Vesta уснул за рулём и въехал в столб в районе дома №36 по улице 50 лет Октября. Пострадали два пассажира, получив, к счастью, лёгкие травмы.

«Потому что нет контроля за состоянием таксиста. Хоть один медика прошёл перед сменой?» — вопрошает участник группы «Таксидром».

"Тахографы им ввести. Правда, установка платная. Опять заноют. Так что их ДТП — их личная ответственность», — заметил ему в ответ другой участник.

«Понятное дело, нужно менять всю систему таксопарка. Страдают невинные люди!» — резюмирует третий.

УМВД по г. Краснодару ДТП с участием «Яндекс.Такси»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 3 февраля задержали пьяного водителя агрегатора «Яндекс.Такси», который при освидетельствовании «надул» 1,75 промилле алкоголя.

В группе «ЧС Тюмень» участники обозначили причины работы таксистов на износ. У многих из них ипотечное ярмо и другие кредиты. И всё опять упирается в низкий тариф. Один из тюменских таксистов сообщил в группе, как 31 декабря 2021 года в 23:00 за 75 рублей возил клиентов — вот такой тариф «Яндекса».

"Иногда сами пассажиры угорают, что четыре человека едут по цене автобуса. Только их везут от подъезда до подъезда в тёплой машине и с музыкой», — сообщают таксисты.

К сведению, стоимость проезда в тюменском общественном транспорте составляет 29 рублей — это за наличный расчет, 28 рублей — по безналичному.

«Мужики, когда вы уже поймёте, что забастовки — это бестолковое занятие? Вот если вы все дружно уйдете с «Яндекса» хотя бы на недельку, тогда будет толк. Тарифы никто не будет поднимать, пока таксисты не перестанут брать заказы за 49 рублей. Ничего не изменится! Все захотели лёгких денег и побежали в такси работать, в итоге полгорода таксистов и полгорода, кто на такси катается. Лёгких денег в такси больше нет. Вывод один: пока не сократится количество таксистов, не повысятся спрос и цена!» — считает другой участник паблика.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Таксист

В группе «Наёмный Рабочий | Тюмень» участники заметили, что угрожающие забастовкой таксисты педалируют денежную сторону вопроса и не выдвигают «Яндексу» претензий за отсутствие адекватного оформления трудовых отношений. Ведь агрегатор якобы предоставляет лишь информационные услуги. И это подтверждено постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2021 N 14АП-10 189/2021 по делу N А13−7047/2021. Надо ставить работу агрегаторов на нормальные законодательные рельсы, высказывают многие в соцсетях.

«Тут только законодательная инициатива может помочь, которую, кстати, можно включить в требования бастующих таксистов», — отмечает один из участников группы.

Вместе с тем тюменских таксистов призвали присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда.