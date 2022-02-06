Заявление генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс о том, что в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году составит порядка 15−25% по отношению к среднему сегменту и 20−30% к премиальному, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 6 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

»В 2022 году, похоже, всё может вырасти, кроме заработных плат», — пишет Дмитрий .

Многие пользователи пришли к выводу, что нет в данном прогнозе ничего удивительно и данные предостережении в обязательно порядке сбудутся, потому что рынок не может не отреагировать на обесценивание национальной валюты.

«Дык, ясное дело! Газ подорожал в несколько раз, и фабрики подняли отпускную цену. Российские граждане заплатят за свой газ два-три раза, лишь бы яхты новые строились у олигархов!» — считает Андрей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что повышение стоимости происходит среди разных категорий товаров, и оно продолжается уже достаточно продолжительный период времени.

«Цена растёт абсолютно на всё! Причём быстрее всех в мире. А зарплаты и пенсии постоянно снижаются в реальном эквиваленте. Победы, рывки и скачки 24/7!» — написал Михаил Ф.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Сколько потребуется врачей, чтобы получить зарплату 75 тысяч?

«Волатильность опять виновата. Будем голые ходить, лишь бы НАТО не напало», — поделился своим мнением Владислав О.

Часть людей считает, что российские власти уже многократно пытались объяснить столь печальную ситуацию в экономике, причём каждый раз находились новее обстоятельства, которые привели к этому. Но пока что не нашлось ни одной причины, по которой стоимость товаров начала бы снижаться, а зарплаты российских граждан расти.

«А помните, как нам в уши заливали, что падение рубля было связано с падением цен на нефть? Цены на всё подряд сейчас активно растут из-за падения рубля, а нефть тем временем уже под $90. Почему рубль не возвращается на прежний уровень? Или, вернее, кто не возвращает его на прежний уровень?» — написал Александр В.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому президенту пора задуматься о смене лиц, ответственных за экономическую стабильность в стране.

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок

«Мне кажется или кто-то в экономическом блоке России не справляется со своими обязанностями? Почему эти проходимцы всё ещё занимают эти кабинеты? Гнать в шею! И посадить вместо них нормальных профессионалов, которые не допустят повышения цен, но зато сделают зарплаты российских граждан достойными!» — призывает Алла К.

Нашлись и те, кто уверены, что российским гражданам стоить в первую очередь пенять на себя и не бросать окружающих в одиночестве перед грядущими экономическими трудностями.

«Всё пройдёт, пройдёт и это. Русским главное — уважать друг друга, помогать и не забывать эволюционировать, тогда все победим. Народ, по сути, устаёт не от роста цен, а от тотального неуважения друг к другу. Может быть, именно трудности сплотят народ. Ещё неизвестно, что «Иванов» дальше ждёт», — отмечает Андрей К.

Напомним, 5 февраля генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс заявила РИА Новости о том, что в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году составит порядка 15−25% по отношению к среднему сегменту и 20−30% к премиальному.