Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что будет во главе страны до тех пор, пока ситуация вокруг неё не успокоится, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

»Отчасти он прав. Пока Запад хочет навязать свою, им только понятную «демократию» и якобы «свободу», то ни в коем случае нельзя уходить. России, да и Белоруссии не нужны такие извращённые «свободы», которые будут стоить государственности», — считает Volshebnik G.

Многие пользователи пришли к выводу, что если Лукашенко прекратит свои президентские полномочия только в том случае, если ситуация вокруг республики каким-то образом устаканится, то это означает, что никуда уходить он на самом деле не собирается.

«Ну, раз такие условия были поставлены, тогда получается, что пожизненно он будет сидеть во власти. Он же сам ещё заявлял, что не может представить, что просыпается, будучи не президентом. Эта фраза всё чётко, по Фрейду, объясняет. Будет бороться за кресло президента до последней капли крови, т.к. лишиться кресла для него — значит не существовать», — поделился своим мнением Артём З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Некоторые комментаторы отмечают, что Лукашенко сам может спровоцировать обострение ситуации в Белоруссии ради того, чтобы подольше задержаться в кресле президента республики.

«Замкнутый круг получается. Пока Лукашенко будет президентом, обстановка в стране будет тяжёлая, а это означает, что он будет вынужден продолжать оставаться президентом», — пишет Mikhail M.

«Лукашенко никогда не уйдёт со своего поста, потому что никогда ситуация вокруг Белоруссии не утихнет. А если вдруг начнёт, то сам Лукашенко её подогреет, как подогревал во время миграционного кризиса на границе с Польшей. План ясен и понятен, расходимся», — пишет Кирилл С.

Часть людей полагает, что Лукашенко у власти в Белоруссии — это лучшее, на что может рассчитывать народ республики, поэтому за этого лидера ему следует бороться и не допускать госпереворотов.

«Дай бог батьке хорошего здоровья и долгих лет жизни. Молодец! Мужик он хозяйственный. Оранжевую революцию, как на Украине, не смогли сделать в Белоруссии и Казахстане. Так враги теперь беснуются», — отмечает Юрий М.

Другие же, наоборот, убеждены, что Лукашенко своими действиями чуть не довёл свою страну до уличной «революции». Причём делал он это с укором в сторону России, ожидая, что Москва в конечном итоге станет причиной потери власти для него и для его окружения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Этот самый Лукашенко сам чуть свою страну до оранжевой революции не довёл, как и власти Казахстана в своей стране. Если бы они занимали чёткую пророссийскую позицию, не якшались с Западом и не пытались чинить России козни, то никто бы такую власть не сумел бы пошатнуть», — уверена Анна Л.

Напомним, 5 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьёв Live» о том, что будет во главе страны до тех пор, пока ситуация вокруг неё не успокоится. Такой ответ дал белорусский лидер на вопрос журналиста о том, сколько лет он будет руководить республикой.