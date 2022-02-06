Если Марин Ле Пен станет президентом Франции, то Париж выйдет из Североатлантического альянса. Об этом 5 февраля сообщила сама кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение», выступая на предвыборном митинге в Реймсе. Трансляцию ее выступления вел телеканал BFM.TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

По словам политика, французские власти должны защищать интересы государства и вернуться к стратегии равенства, а также отказаться от «воинствующей логики блоков».

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Заявление Ле Пен обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое Издание», а также в социальной сети Facebook, на странице украинского политолога Юрия Дудкина. Многие выразили опасение, что политику после ее слов просто «не дадут» стать президентом Франции.

«Редкие вспышки адекватности у тихо умирающей старушки Европы», — написал ИN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Личные хотелки не прокатят! Кто даст выйти?! Кто даст победу?» — спросил «Скиф».

"Все, Маришка, не победишь. 100%», — отреагировал R. S.

«Не боится, молодец, но как бы не нарваться на какие-нибудь расследования, они там быстро её скомпрометируют», — пишет Сергей.

«Видимо, скоро в НАТО останутся только США, Польша, и Украину туда возьмут. Но не всю. Кусочек», — добавил Геннадий.

«Ого, вот это заява…» — написал sergeyzf.

«Ну теперь точно победы не будет. Звёздно-полосатые этого просто не дадут», — отметила Eugenia T.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Обещать — не значит жениться. Нам тоже много чего обещали», — отреагировала Анна У.

«А Франция сама готова идти с Марин? Вопрос», — добавил Andrey R.

«А Франция сама вообще ни на что не готова — куда поведут, туда и пойдет», — ответил ему Юрий Ильич.

«Сейчас на неё «что-то случайно найдут». Компромат какой-то грязный. И конец президентской гонке», — пишет Виталий К.

«Доминик Стросс-Кан тоже был реальным кандидатом в президенты Франции. Состряпали грязный компромат и похоронили как политика. С Марин тоже так поступят, система отработана», — добавил Лев Д.

«НАТО как агрессивная военная структура обречена на развал из-за внутренних противоречий и доминанты США», — считает Игорь К.

«Правильно! Зачем Франции брать на себя позор преступлений США, которые прикрываются НАТО», — подытожила Евгения К.