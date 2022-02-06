Самолёт с 86 тоннами боеприпасов из США прибыл в аэропорт Киева, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооружённых сил составляет 86 тонн!» — отметил он.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства «Перший Незалежный» («Первый Независимый»), а также на телеграм-каналах «headlines Украина» и Klymenko Time. Многие из участников обсуждения, оценивая сообщение Резникова, не понимают, чему в данном случае радоваться.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Резников

«К этим боеприпасам жаль птица мозгов не подвезла… Нашим командирам, как обезьянам, — нельзя оружие давать… Как бы ни додумались до провокаций…» — отреагировал Dmitriy.

«Ну, я думаю, что и шахтеры в шахтах Донбасса себе не меньше всяких железячек откопали», — иронизирует Vic.

«И чему тут радоваться? Кто-то подумал, где это оружие будет стрелять? Естественно, на территории Украины! А кто-то подумал, кто зарабатывает на этом? Так что господа продажные этой страны только и радуются», — отметил Dima.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

«В чём радость, что вооружают аборигенов воевать за интересы хозяев?» — не понимает Vitalij.

«Вас там минируют, что ли?» — с сарказмом поинтересовалась Ирина.

«Получается, и республикам можно поставлять оружие, раз одну из сторон конфликта накачивают оружием?» — задался вопросом Дмитрий Л.

«Оружие измеряют в единицах, металлолом — в тоннах», — добавил Sergey B.

«А кто воевать-то будет? Все… [националистически настроенные граждане Украины] обсуждают, куда драпать, — в Чехию, Польшу или Прибалтику. А условные «ватники» не пойдут…» — написал один из участников обсуждения.

«Главное, чтоб склады не сгорели потом», — отреагировал Александр А.

«Воевать будут украинцы до последнего украинца! А дальше что? Все сразу забудут, что была такая страна под названием Украина», — отметила Наталия Г.

«Значит, они прямо горят желанием втянуть нас в войну. Как там один, не помню кто, сказал, что мы будем воевать до последней капли крови, — нашей крови и крови наших детей. Они будут только наблюдать и санкции вводить. Даже дураку уже понятно, что в случае боевых действий России даже границу переходить не нужно, чтобы всё это допотопное оружие… взлетело на воздух…» — подытожила Татьяна П.

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