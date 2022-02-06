Украинский политолог Александр Лазарев считает, что власти страны совершили акт государственной измены, приняв решение импортировать газ из Венгрии. Об этом Лазарев заявил в эфире телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

Эксперт подчеркнул, что Украина платит за газ цену в $1440 за тысячу кубометров, тогда как средняя цена газа в Евросоюзе по долгосрочным контрактам составляет $350 за тысячу кубометров.

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Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш».

"Украина — самое независимое государство в мире! От неё ничего не зависит! Даже на её собственной территории», — с сарказмом отреагировал Андрей С.

«Радоваться нужно. Богатая страна. Мало кто может себе такое позволить. Теперь не вы идёте в Европу, а Европа к вам… по трубе…» — иронизирует Виталий Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина идет в Европу

«Новую схему нашли, если кто сомневался. Чем дороже газ — тем больше с него можно украсть. А народ? А народ будет платить…» — добавил Павел С.

«Украина не «самая богатая страна в мире», но с таким выбирающим власть народом «может себе позволить оплату газа втридорога», — отметил Станислав Ф.

«Как там Пётр Алексеевич [Порошенко] говорил ?.. Остаточнэ прощавай (окончательное прощай — М. Р.)… Нут так и прощавай, низкие цены на газ и всё остальное. Петя и Зеля (Зеленский — М. Р.) не в Москву плюнули, а на собственный народ. Москве пофиг, а вот украинцам — худо», — отреагировал Mr. Fix.

Официальное интернет-представительство президента Украины Пётр Порошенко

«Развели, как обычно. Европа есть Европа», — отметил Игорь Олегович.

«И чего Украине волноваться, главное, слезли с российской газовой иглы, как хотели. Теперь свободны. А свобода — удовольствие дорогое, вот и платите», — прокомментировала Vera R.

«Венгры сейчас поют весёлую песню из фильма: «Пока живут на свете дураки, мы прославлять судьбу свою должны!». Может, текст неточен, но смысл очень правильный. К сожалению, мы ведём себя как последние лохи!» — пишет Валерий П.

«У вас в стране внешнее управление. Вы будете платить как выгодно «управленцам», — написал Александр Б.

«За русофобию будете платить всё дороже, дороже и дороже!..» — добавил Veniamin 78.

«Стесняюсь спросить: мы что, теперь всех партнеров будем обогащать?» — задалась вопросом Наталия А.

«А ведь есть собственная газовая труба. А газ для себя покупать по реверсу. Это как надо поизгаляться над собой, чтобы такое устроить?» — недоумевает Нина Я.

«Это не только госизмена, это наглое воровство у граждан на геноцидных тарифах и ценах на продукты. А ещё коррупция на схемах по доставке газа, угля, электроэнергии через посредников. Это по сути тройное преступление против государства и народа. Жаль, что не живём по Конституции СССР, иначе весь офис президента уже бы давно поставили к стенке!!!» — отметил Сергей Ч.

«Русский газ, но не напрямую, а через четырёх посредников не перестает быть русским. Он всё равно русский! Только перепроданный втридорога нам «евродрузьями», — подчеркнула Наталья Б.

«В Венгрии газ очищается от молекул «тоталитаризма», «агрессии» и «русского мира», а это дорогие операции», — с сарказмом добавил makaronnik italianoff.

«Идиоты, что нельзя заключить договор напрямую с Россией? И качать по нашей трубе?» — не выдержал Barin.

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