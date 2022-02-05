Иностранцы, решившие закрепить свой статус в России, обращаются к сайту МВД, где описываются все правила уже (как там сказано) в упрощенном виде.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Я оказался среди них. Начал собирать пакет документов. Конечно, услышал много разных историй, где другие желающие столкнулись с определенными трудностями (даже при заполнении простой анкеты).

Решил проконсультироваться с юристами, и тут я понял, что без них мне не обойтись. Стоимость их услуг в Москве разная, но их услуги ограничиваются только заполнением анкеты и консультацией, где получить справки и как доехать до центра в Сахарово.

Хорошо, решил я. Буду действовать через юридическую фирму. Заплатил, собрал все необходимые справки и поехал в Сахарово. Настроение было прекрасное, сделал всё, как было написано. Поездка в метро приключений не принесла, но как только я вышел на улицу, меня перехватили водители, которые обещали довезти меня быстро с ветерком до места назначения. Я как глупый иностранец им поверил. В действительности я просидел в их машине, пока она не заполнилась. Я даже радовался, что не нужно мерзнуть на морозе. Запас времени у меня был, так как я выехал туда заранее, поэтому не очень пока волновался. Наконец мы доехали, теперь надо было найти, куда направляться. Это было нетрудно, куда все — туда и я. Был у меня и номер записи на определенное время, хотя я приехал раньше, но на первом турникете пропустили.

Теперь начинается история ожидания. Я еще не ощущал какого-то подвоха. На втором турникете выдали другой номер, отлично, подумал я, — все идет по плану. Нашел свою секцию и сел ожидать. Скажу сразу, что прошло всего шесть часов! Мой оптимизм давно угас, и, когда высветился мой номер, я вздохнул с облегчением. Но не тут-то было: девушка, которая проверяла документы, всё-таки нашла опечатку, которую легко можно было бы исправить, но она не соглашалась и предложила исправить только на компьютере и прийти в другой день. Свободное время для записи было только через две недели, а моя виза заканчивалась через пять дней. На вопрос, что же мне делать, она пожала плечами. Выхода у меня не было, и я решил пойти записаться на другой день. И тут мне повезло. Сотрудники увидели, что у меня кончается виза, и решили помочь. На моё счастье начальник отдела поздним вечером еще был на месте, и вот долгожданный номер у меня в руках. Я пока ещё не думал, что завтра опять мне придётся потратить шесть часов на дорогу, снова ехать в Сахарово и возвращаться в Москву.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Без визы

Я был счастлив — достал!

На другой день было все сложнее, но документы мне подать удалось.

Я поехал в Москву, была глубокая ночь.

Следует еще обязательно сказать, что подать документы на рассмотрение ещё не значит получить положительное решение.

Когда вся процедура подачи документов завершилась, я задал вопрос: что я должен делать дальше? На что получил лаконичный ответ: «Поезжайте домой и ждите».

Хорошо, подумал я: «Как же быть с получением визы в условиях пандемии, связанной с коронавирусом?» Я задал этот вопрос сотрудникам, но ответа не получил. Однако хотелось бы получить каждому иностранцу документ, который гарантировал бы въезд в Россию на основании решения МВД, но результат этого решения они сообщают только при личном присутствии.

Уехал домой, стал ждать. Прошло указанное время, и я с нетерпением открывал сайт, на котором можно было увидеть результат моего прошения. Жду — ничего, время прошло, жду — ничего. И вдруг, о чудо, написано: «На Ваше обращение решение принято».

И всё, я дома. Поехать в Сахарово не имею возможности, и что это значит «решение принято» — непонятно. Так «да» или «нет»? Нужно ехать в Москву, другой возможности нет.

Теперь начинается следующий этап «приключений». Я, как уже опытный гражданин, решил через интернет записаться, чтобы узнать результат решения. Умная машина ответила, что по такому вопросу запись не ведётся.

Ну вот, снова я не знаю, что делать. Я же уже опытный, но, к моему разочарованию, когда я туда приехал, я даже присел от удивления. Это что, митинг, демонстрация? Людей было так много, что даже к первому турникету надо было идти больше часа в плотной толпе людей. Кое-как пробрался, получил номер, но уже в этот момент мне сказали, что сегодня ничего не получится, хотя проходите и ждите. И вот тут началось. Я испугался такого скопления людей. Все стулья заняты, ждать можно только стоя. Я уже человек немолодой и, конечно же, через некоторое время устал. Сел на пол, думаю, хотя бы ноги отдохнут чуть-чуть. Ага, не тут-то было. Охрана дисциплину блюдет. Через минуту ко мне подходит охранник и просит не сидеть на полу. Я это пишу более-менее в вежливой форме, на самом деле сами знаете, как они разговаривают. В тот день удача не сопровождала меня. Я понял, что надо разведать ситуацию на другой день. Информация о том, как служба работает, отсутствует. Ну да всё равно нужно что-то узнать. Я делаю разные манёвры.

Сундуков А. А. Очередь.1986

И вот на моё счастье получилось разговориться с одним из охранников. Он мне сказал, что я могу завтра приехать с этим же номерком и моя очередь не пропадет. Какой же я наивный.

Действительно, на следующий день я снова приехал в Сахарово, напоминаю, что дорога в оба конца занимает шесть часов. А центр не работает. Вчера я не увидел нигде объявлений и не услышал, что сегодня будет исключительный день.

Можете себе представить, что я подумал и сам себе сказал: «Неужели нас, иностранцев, так не уважают? Ведь это так трудно сообщить людям заранее…»

Всё-таки я решил, что нужно не сдаваться, и поехал ещё раз. Все повторилось, номер в руках, а людей много, поэтому пришлось стоять пять часов. И, наконец, мой номер высветился на табло. Ура, иду к окошку, наконец-то могу присесть, служащая берет мой паспорт и уходит. Жду, жду. Через полчаса служащая возвращается и сообщает мне, что мои документы не могут найти (папку найти не могут). У меня глаза на лоб полезли. Что же делать? «Подождите еще», —сообщила служащая. Ладно, вариантов у меня нет. И вдруг, о чудо, папка с моими документами лежит на ее столе. Скажете мистика. Я тоже так подумал. И тут служащая заторопилась: «Давайте, давайте быстрее». «Шлепнула» штампы в мой паспорт, аннулировав мою визу. На мой вопрос: «Как же так, что мне теперь делать дальше?» — «На сегодня все, я и так потратила на вас много времени. А если у Вас еще вопросы, то приходите на прием в другой день», — сказала служащая. Конечно, я виноват, что не нашел папку со своими документами.

Я больше не пошел, устал!

Дорогие друзья, это моя история, я рассказал ее вам еще с оттенком юмора, говоря об этих несчастных, которые хотят жить в России, работать и, наконец, приносить посильную помощь России.