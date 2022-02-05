«Не царское дело — воевать!» — данные о воинском учете Зеленского скрыли
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался предоставлять информацию о том, состоит ли президент Украины Владимир Зеленский на воинском учете. В Генштабе ВСУ мотивировали это желанием избежать «возможных провокаций». Об этом сообщили «Украинские новости».
«Во избежание нарушения законов Украины и возможных провокаций, в условиях особого периода в государстве, сведения о Верховном главнокомандующем Украины Владимире Зеленском могут быть предоставлены исключительно по его согласию соответствующим распорядителем информации», — ответили в Генштабе на запрос журналистов, состоит ли Зеленский на воинском учете и какой у него статус, если он не является военнообязанным.
Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua и в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое Издание».
«Он у нас пацифист», — иронизирует Елена М.
«Судя по его поведению, ему в другом месте надо быть на учёте», — не без сарказма добавил Nikol C.
«А в чем секрет? В уклонении? Так об этом не писал только ленивый…» — написал Игорь Ш.
«Зачем «смаковать»? Зеленский не служил. А кто там в ВР (Верховной раде — М. Р.)… служил? Но его избрали в президенты — очередная в выборе ошибка общества, не выполнил ни *рена [из] своих «обещаний». Его избрали — выбора не было. Раньше в СССР не служить в ВС было обидно, непристойно… А кто сейчас из «деятелей» реально служил «срочную» из ВР и т. д…» — задался вопросом Николай С.
«Может, все учёты проверить?.. На каком-то точно стоит… Судя по поведению и речи», — пошутила Людмила С.
«Значит не состоит. Не царское это дело — воевать», — также шутит Елена Н.
«А кто же его призовёт, если что, он же памятник!!!» — отреагировала Маргарита Г. перефразировав цитату из фильма «Джентльмены удачи».
«Какой главнокомандующий, такая и армия», — добавил Alex L.
«Он вместо службы [в армии] в России шуточки травил», — отметила Alena M.
«Он по недоразумению с 2019 [года] служит главнокомандующим», — смеется Алексей.
«А украинцев он посылает«до последней капли крови». Нечего нам здесь защищать. Народного ничего нет. И благосостояния нет…» — пишет Татьяна.
«Так он же Верховный главнокомандующий! Зачем ему воинский учет?» — задался вопросом Alku.
«Ему нельзя — он должен родину любить, и как можно дальше от боевых действий», — с сарказмом пишет один из участников обсуждения.
«Он же памятник! Кто ж его посадит?!» Он же главнокомандующий, кто ж его поставит? (в смысле, на учёт)» — смеется Надежда.
«Надо запрашивать эту информацию по всем депутатам, начиная от райсоветов и заканчивая президентом! Посмотрим на этих «патриотов», что толкают людей на движ!» — подытожил один из комментирующих.
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