Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался предоставлять информацию о том, состоит ли президент Украины Владимир Зеленский на воинском учете. В Генштабе ВСУ мотивировали это желанием избежать «возможных провокаций». Об этом сообщили «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

«Во избежание нарушения законов Украины и возможных провокаций, в условиях особого периода в государстве, сведения о Верховном главнокомандующем Украины Владимире Зеленском могут быть предоставлены исключительно по его согласию соответствующим распорядителем информации», — ответили в Генштабе на запрос журналистов, состоит ли Зеленский на воинском учете и какой у него статус, если он не является военнообязанным.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua и в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое Издание».

«Он у нас пацифист», — иронизирует Елена М.

«Судя по его поведению, ему в другом месте надо быть на учёте», — не без сарказма добавил Nikol C.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«А в чем секрет? В уклонении? Так об этом не писал только ленивый…» — написал Игорь Ш.

«Зачем «смаковать»? Зеленский не служил. А кто там в ВР (Верховной раде — М. Р.)… служил? Но его избрали в президенты — очередная в выборе ошибка общества, не выполнил ни *рена [из] своих «обещаний». Его избрали — выбора не было. Раньше в СССР не служить в ВС было обидно, непристойно… А кто сейчас из «деятелей» реально служил «срочную» из ВР и т. д…» — задался вопросом Николай С.

«Может, все учёты проверить?.. На каком-то точно стоит… Судя по поведению и речи», — пошутила Людмила С.

«Значит не состоит. Не царское это дело — воевать», — также шутит Елена Н.

«А кто же его призовёт, если что, он же памятник!!!» — отреагировала Маргарита Г. перефразировав цитату из фильма «Джентльмены удачи».

«Какой главнокомандующий, такая и армия», — добавил Alex L.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Он вместо службы [в армии] в России шуточки травил», — отметила Alena M.

«Он по недоразумению с 2019 [года] служит главнокомандующим», — смеется Алексей.

«А украинцев он посылает«до последней капли крови». Нечего нам здесь защищать. Народного ничего нет. И благосостояния нет…» — пишет Татьяна.

«Так он же Верховный главнокомандующий! Зачем ему воинский учет?» — задался вопросом Alku.

«Ему нельзя — он должен родину любить, и как можно дальше от боевых действий», — с сарказмом пишет один из участников обсуждения.

«Он же памятник! Кто ж его посадит?!» Он же главнокомандующий, кто ж его поставит? (в смысле, на учёт)» — смеется Надежда.

«Надо запрашивать эту информацию по всем депутатам, начиная от райсоветов и заканчивая президентом! Посмотрим на этих «патриотов», что толкают людей на движ!» — подытожил один из комментирующих.

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