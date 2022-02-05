Пока российские дипломаты, похоже, продолжают готовиться к возобновлению бесконечных и бессмысленных переговоров с Японией о «мирном договоре», которые со всей очевидностью Токио использует с единственной целью — вынудить, где посулами, а где угрозами Москву на уступки российских земель, наши военные демонстрируют свою готовность надежно защитить с екатерининских времен русские Курилы.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

И не надо лукавить, заявляя, что начало плановых ракетных учений в районе Курил «случайно» совпало с ежегодно проводимым правительством Японии «днем северных территорий», этим антироссийским шабашем у стен российского посольства в Токио, генконсульств в других городах, российских учреждений — торгпредства, ТАСС и др.

7 февраля под усиленные мощнейшими громкоговорителями вопли выпестованных крупным капиталом японских ультраправых с лозунгом «Иван домой!» вновь будут разноситься по городам и весям требования «вернуть» Японии якобы «исконные японские территории». Нет, не южнокурильские острова, а все Курилы до Камчатки и Южный Сахалин, демонстративно именуемый в Стране восходящего солнца не иначе как Карафуто, как именовали эту отторгнутую от России по итогам Японско-русской войны 1904−1905 годов территорию.

Переговоры в Портсмуте. 1905

Согласно полученной японскими властями информации, учения контингента российских войск пройдут в обширной зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Отмечается, что стрельбы будут идти с перерывами в течение февраля. Японское правительство не преминуло выразить по дипломатическим каналам дежурный протест РФ в связи с проведением учений.

Во времена демонстрируемой дружбы президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, когда они нарочито разговаривали на «ты» и называли друг друга даже в ходе официальных переговоров по именам, что нарушает установленные дипломатические каноны, японские власти сдерживали своих ультраправых, блокировали их попытки прорваться к посольству. Однако ныне в обстановке подогреваемого СМИ недовольства неуступчивостью Москвы в отношении «северных территорий» ожидается более разнузданные действия японских профашистских, националистических сил.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Синдзо Абэ

В распространенном сообщении посольства РФ в Японии отмечается: «Правоохранительные органы Японии информировали о подготовке японскими ультраправыми организациями 7 февраля серии антироссийских акций в районе посольства России в Токио, торгового представительства, генеральных консульств в Саппоро, Осаке и Ниигате. На фоне нагнетания недружественных России настроений, в том числе со стороны дипмиссий США и Украины в Токио, нельзя исключать усиления на сей раз опасного и провокационного характера выступлений радикальных элементов».

Российское диппредставительство также просит проживающих в Японии российских граждан быть бдительными и избегать мест проведения акций ультраправых.

Длительно работавший в Японии автор этих строк хорошо помнит, как проходили «дни северных территорий» в советские времена, когда с позволения властей, хотя и под присмотром полиции совершали гневные марши у ворот посольства представители «общественности» с детьми на руках, больными людьми в инвалидных колясках. Демонстрации сопровождались грязными ругательствами и угрозами, топтанием советского флага и фотографий лидера СССР, попытками таранить ворота посольства пропагандистскими машинами ультраправых. И затем отмечались факты надругательства у входа в уже российское посольство над государственным флагом России, по почте в адрес диппредставительства была прислана пуля, совершались попытки вытащить дипломатов из посольских автомобилей, на которые распространяется дипломатический иммунитет. Протесты не имели последствий — все это представлялось как «свободное волеизъявление народа».

Однако, похоже, в Москве надоело терпеть, мягко говоря, недружественную позицию Японии, явно обнаруживающуюся при новом премьер-министре Фумио Кисида, который не только требует незамедлительно «вернуть», не исключаю, что для начала, все принадлежащие России южнокурильские острова, но и вместе с американским президентом Джозефом Байденом открыто грозит нашей стране «жесткими мерами».

Канцелярия премьер-министра Японии Переговоры Фумио Кисиды и Джо Байдена

Не случайно обычно тщательно подбирающий слова посол РФ в Японии Михаил Галузин, явно имея санкцию центра, написал в посольском Twitter, что «Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». И что «РФ никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов».

Посольство Российской Федерации в Японии Михаил Галузин

Складывается впечатление, что в Москве приходит понимание того, что двусмысленные высказывания и намеки о готовности «обсуждать вопрос», «искать взаимоприемлемое решение» о Курилах, дают обратный эффект, ибо только разжигают реваншистский аппетит японцев. Как уже неоднократно доводилось напоминать, в советские времена принципиальная позиция непризнания японских территориальных притязаний, даже в суровые годы разгара Холодной войны не мешала развитию торгово-экономических, культурных и иных отношений двух стран. Ибо здравомыслящие японцы понимают, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Считаю, что пора завершать антиконституционную тяжбу с Японией о русских Курилах и не искать расположения Страны восходящего солнца на пути территориальных уступок. И прекратить размещать в российских СМИ дезориентирующие наш народ «аналитические материалы» о перспективах некоего «стратегического партнерства» России с Японией. Ибо у японцев уже есть стратегический партнер и военный союзник — США, доктринально объявивший нашу страну врагом.

Ну, а для тех, кто все еще находится в романтическом заблуждении, приведем беспристрастные цифры. Процент японцев, которые «дружелюбно относятся» к Соединенным Штатам, увеличился до рекордно высокого уровня в 88,5%, как показал опрос правительства Японии 21 января, отражающий укрепление связей между союзниками в таких областях, как безопасность и экономика.

Этот показатель вырос на 4,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом год назад, согласно опросу кабинета министров, который также показал, что около 85% респондентов считают отношения между Японией и Китаем «плохими» или «не очень хорошими».

Заметим, что данные опросов об отношении японцев к России традиционно показывают, что около 80% жителей Страны восходящего солнца заявляют, мягко говоря, об отсутствии у них дружественных чувств к нашей стране. Так было во времена СССР, так обстоит дело и сейчас…