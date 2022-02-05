Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достиг договорённости с главой Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 4 февраля он сказал в самолёте по возвращению с Украины, сообщает телеканал CNN TÜRK.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Читайте также: Эрдоган заявил, что договорился с Зеленским о встрече с Путиным

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Панченко» и «headlines Украина», а также на YouTube-канале украинского телеканала «Наш».

"Читаю новость о том, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции, о которой сообщил Эрдоган. Ну для того, чтобы эта встреча состоялась, желания Эрдогана и Зеленского будет маловато», — написала автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Сами придумали, сами решили. Турция после продажи «байрактаров» хочет мира [в Донбассе]!?» — задался вопросом Silver.

«У Путина и Эрдогана отношения очень ситуативные. Так что предложение останется для птички-галочки», — написала Татьяна.

«Надо же, согласился он», — смеется Helena.

«Кто с нашим комиком захочет разговаривать, если он шага не может ступить без оглядки на европейцев и… [американцев]?» — недоумевает Kot.

«Уже турки за нас решают и говорят, яка сильна у нас незалежнисть (какая сильная у нас независимость. — О. П.)», — с сарказмом добавил Andrey.

«Осталось Путина уговорить…» — пишет Yahooshkiii.

«Оно (Владимир Зеленский. — О. П.) само ни с кем ни о чем договориться не может!» — отреагировал Vadim.

«Важно не где встречаться, а с кем и зачем. Вот зачем с Зеленским встречаться после слов [главы СНБО Украины Алексея] Данилова, [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы и прочих Мельников (посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. — О. П.)? Чтобы что? Услышать, что Минские выполнять не собираются? Дел нет у него других что ли, за такой фигней в Турцию тащиться?» — задалась вопросом Elena.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

«Пусть предварительно обсудит тему с Кадыровым… Он его быстро в чувство приведет. А то МИ-6 его сбило с истинного пути», — иронизирует Alexandr G.

«Песков уже сказал, что нет понимая того, о чём говорить и к какому результату надо прийти», — прокомментировал Vic.

«Так он вроде полгода уже просит этой встречи», — добавил Геннадий А.

«Не смешите людей своими заявлениями. Он согласился, а кто ему предлагал эту встречу? Все здравомыслящие люди сначала принимают предложения, а потом дают согласие или несогласие», — прокомментировала Людмила 111.

«Мечты, мечты, где ваша сладость?». Пушкин А. С.» — шутит Irina.

«Зеленский и так всегда согласен на встречу с ним (с Путиным. — О. П.), тоже мне сенсация», — написал Иван С.

«Вот только его (Зеленского. — О. П.) как фигуру никто не воспринимает. Просто пешка», — пишет один из участников обсуждения.

«Новость, конечно, улыбнула, но без этого мероприятия, без диалога, не будет развития отношений между странами, а их очень не хватает!» — отметил Евгений Г.

«Меркель, Макрон, Байден, Алиев, папа римский, теперь Эрдоган. Кто следующий организует встречу с Путиным или передаст ему письмо?» — шутит Александр К.

«А у Путина спросили? А то Эрдоган предложил, Зеленский согласился — пусть вдвоем и встречаются», — написала Милена.

«Непонятно, зачем эти встречи? Наш президент надеется доказать Путину, что не является пешкой на шахматной доске?» — задался вопросом Вячеслав С.

«А оно… [Путину] надо? Он ясно сказал, что будет разговаривать с хозяевами, а не с шестёрками», — подытожил один из комментирующих.