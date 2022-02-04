Сеть: «Мало ли, что с Украины полетит» — «С-400» прибыл в Белоруссию
Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что зенитный ракетный комплекс «С-400 «Триумф» из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа, участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на территорию Белоруссии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 февраля в социальной сети Facebook.
«Перебросили сейчас, но будем считать, что это Александру Григорьевичу на день рождения», — шутит Илья О.
Многие пользователи пришли к выводу, что переброска российских ПВО в Белоруссии должно послужить на благо безопасности двух союзных государств.
«А без этого не может быть союзного статуса у наших государств. Российские войска должны присутствовать на белорусской территории в качестве защиты и России, и самой Белоруссии», — отмечает Геннадий Р.
Некоторые комментаторы отмечают, что Россия демонстрирует всему миру исключительно мирные намерения, поэтому в Белоруссию направилось не наступательное вооружение, а средства для обороны.
«И заметьте, что Россия направила в Белоруссию не «Искандеры», а ПВО исключительно в оборонительных целях. Этим Россия демонстрирует, что использует союзничество с Белоруссией исключительно в мирных целях. Этим, кстати, НАТО похвастаться не может. Приближает к российским границам летальное вооружение, в том числе и ядерное», — уверен Николай П.
Часть пользователей указывает на то, что наличие у России такого союзника, как Белоруссия, позволяет ей не давать Североатлантическому альянсу чувствовать себя на территории Восточной Европы, как дома.
«Таким образом, большая часть неба над Европой под контролем российских ПВО. Белоруссия всё-таки в значительной степени уравновешивает военные силы России и НАТО в регионе», — считает Дом С.
Ряд пользователей указывает на то, что вероятная агрессия со стороны Украины будет угрожать, в том числе и Белоруссии, поэтому наличие на территории республики российских средств ПВО должно в значительной степени остудить пыл украинских вооружённых сил.
«ПВО в Белоруссии будут следить, в том числе и за Украиной. Мало ли, вдруг оттуда что-то полетит», — отмечает Кирилл Р.
Отдельные пользователи беспокоятся, что белорусский лидер не позволит Союзному государству расправить крылья и может не позволить российским войскам получить право на постоянную дислокацию в республике.
«Боюсь, что на С-400 вся история дружбы с Белоруссией и ограничится. Лукашенко не захочет на своей территории иметь большое количество российских войск. Если завтра вновь понадобится вставить России нож в спину, то российские военные могут стать для этого большой проблемой», — написал Илья О.
«С-400 там должны стоять на постоянной основе. Этого время требует. Тревожное очень», — пишет Алекс Н.
«Главное, чтобы эти С-400 потом обратно не поехали. Военное присутствие в Белоруссии необходимо наращивать, чтобы на Западе понимали, что в ответ на любые подвижки на Украине их ждёт паритет за счёт территории Белоруссии», — написал Сергей К.
Напомним, 3 февраля на сайте Министерства обороны Российской Федерации было опубликовано сообщение, согласно которому зенитный ракетный комплекс «С-400 «Триумф» из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа, участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на территорию Белоруссии.