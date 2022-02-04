Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что зенитный ракетный комплекс «С-400 «Триумф» из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа, участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на территорию Белоруссии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Перебросили сейчас, но будем считать, что это Александру Григорьевичу на день рождения», — шутит Илья О.

Многие пользователи пришли к выводу, что переброска российских ПВО в Белоруссии должно послужить на благо безопасности двух союзных государств.

«А без этого не может быть союзного статуса у наших государств. Российские войска должны присутствовать на белорусской территории в качестве защиты и России, и самой Белоруссии», — отмечает Геннадий Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия демонстрирует всему миру исключительно мирные намерения, поэтому в Белоруссию направилось не наступательное вооружение, а средства для обороны.

«И заметьте, что Россия направила в Белоруссию не «Искандеры», а ПВО исключительно в оборонительных целях. Этим Россия демонстрирует, что использует союзничество с Белоруссией исключительно в мирных целях. Этим, кстати, НАТО похвастаться не может. Приближает к российским границам летальное вооружение, в том числе и ядерное», — уверен Николай П.

Часть пользователей указывает на то, что наличие у России такого союзника, как Белоруссия, позволяет ей не давать Североатлантическому альянсу чувствовать себя на территории Восточной Европы, как дома.

Официальное интернет-представительство президента России Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Таким образом, большая часть неба над Европой под контролем российских ПВО. Белоруссия всё-таки в значительной степени уравновешивает военные силы России и НАТО в регионе», — считает Дом С.

Ряд пользователей указывает на то, что вероятная агрессия со стороны Украины будет угрожать, в том числе и Белоруссии, поэтому наличие на территории республики российских средств ПВО должно в значительной степени остудить пыл украинских вооружённых сил.

«ПВО в Белоруссии будут следить, в том числе и за Украиной. Мало ли, вдруг оттуда что-то полетит», — отмечает Кирилл Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враждебная Украина

Отдельные пользователи беспокоятся, что белорусский лидер не позволит Союзному государству расправить крылья и может не позволить российским войскам получить право на постоянную дислокацию в республике.

«Боюсь, что на С-400 вся история дружбы с Белоруссией и ограничится. Лукашенко не захочет на своей территории иметь большое количество российских войск. Если завтра вновь понадобится вставить России нож в спину, то российские военные могут стать для этого большой проблемой», — написал Илья О.

«С-400 там должны стоять на постоянной основе. Этого время требует. Тревожное очень», — пишет Алекс Н.

«Главное, чтобы эти С-400 потом обратно не поехали. Военное присутствие в Белоруссии необходимо наращивать, чтобы на Западе понимали, что в ответ на любые подвижки на Украине их ждёт паритет за счёт территории Белоруссии», — написал Сергей К.

Напомним, 3 февраля на сайте Министерства обороны Российской Федерации было опубликовано сообщение, согласно которому зенитный ракетный комплекс «С-400 «Триумф» из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа, участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл на территорию Белоруссии.