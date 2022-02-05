Заявление полпреда Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой о том, что поставляя вооружения и усиливая военное присутствие на Украине, Запад воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 февраля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Провоцируют. Даже принуждают. Америке нужна война в Европе. Иначе ей (Америке) не выжить. Америка всегда спасается за счёт европейцев. Так устроена её экономическая система. Это атавизм колониализма какой-то», — указывает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Министерство иностранных дел ДНР Наталья Никонорова

Многие пользователи убеждены, что Украину накачивают оружием только лишь с той целью, чтобы Киев применил его на деле.

«Украину поставки оружия не просто вдохновляют. Они уже наркоманы по поводу оружия и идей особенной нации. Даже в Европе народ уже достали своими флагами и украинской мовой. А США просто зарабатывают на кредитах и оружии для этих украинских неонацистов. Бизнес — он такой. России тоже пора вводить санкции против украинских политиков. Только так их ставить на место. Они нормального языка не понимают. Что политики, что нацисты», — пишет Olena Y.

Некоторые комментаторы отмечают, что военная истерия не идёт на пользу Украине, в которой бизнес и так уже дышит на ладан.

«Украина с радостью приняла оружие от США и Европы, но это только разрушает экономику Украины. Бизнесмены бегают от Украины, потому что война мешает делать деньги. А если Украина ещё и проиграет (а она проиграет), то никакого бизнеса на этой территории ещё долго не будет», — поделилась своим мнением Чачка К.

Часть людей полагает, что то вооружение, которое поставляется на Украину, не может обнадёживать украинских военных.

«Скорее всего, поставляют устаревшие модели вооружения, которые не хотят утилизировать на своей территории. Вот и нашли, куда можно спихнуть. А что Украина с этим делать будет уже не их забота. Такие ржавые пушки не могут воодушевить на атаку против России», — считает Светлана Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прицел

Ряд пользователей указывает на то, что неважно, какое оружие попадёт в украинские руки, потому что в любом случае произойдёт страшное кровопролитие, но Украине не удастся одержать верх.

«Если это произойдёт, если Украина бросится в самоубийственную атаку, то «каша» будет страшная. И чем это закончится, никто не знает», — отмечает Сергей Г.

Нашлись и те, кто уверены, что атака ВСУ произойдёт вне зависимости от того, воодушевлены или вооружены украинские военные.

«Что бы там украинцев не вдохновляло, их никто спрашивать не будет. Дадут приказ из Вашингтона — пойдут в атаку, как миленькие. Иначе и быть не может, ведь Украина — страна несамостоятельная, а её народ — марионетки в подчинении у американских кукловодов», — написал Олег К.

Напомним, 3 февраля полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила в интервью РИА Новости о том, что поставляя вооружения и усиливая военное присутствие на Украине, Запад воодушевляет Киев на агрессию против Донбасса.