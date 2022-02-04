Россия и Китай и ранее демонстрировавшие тенденции к сближению в экономике и политике, теперь всерьез могут начать выступать на международной арене единым фронтом. К такому выводу пришел целый ряд телеграм-каналов на основании совместного заявления президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, которое руководители двух стран приняли по итогам переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Единую позицию главы России и Китая заявили по целому ряду вопросов, отмечает телеграм-канал «Мейстер». Например, в совместном заявлении лидеров двух стран указано, что давать оценку уровню демократии и свободы в стране вправе только её жители. При этом «недемократичность» того или иного государства в глазах других стран не может становиться поводом для давления и попыток вмешательства в дела суверенных государств.

«Стороны отметили и тот акт, что США и НАТО ведут блоковую политику, которая разобщает народы и возрождает мышление времен Холодной войны. Действия эти рушат договоренности о неделимости глобальной безопасности. Требования России к НАТО оправданны, как и опасения Китая насчет действий Запада на Тайване и в регионе вообще», — сообщил «Мейстер».

Автор поста отмечает, что Россия и Китай и раньше часто имели схожее мнение по многим вопросам, однако никогда прежде две страны не выступали единым фронтом по столь значительному количеству вызовов современности. Очевидно, что усилия США и их союзников, прилагаемые для подавления России и Китая, привели к значительному усилению их взаимодействия, которое вылилось в своего рода манифест против гегемонии Запада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«С точки зрения знаменитого дипломата Генри Киссинджера, некогда превратившего идеологически враждебный Китай в партнера США, это провал американцев: он считал, что в «треугольнике» отношений Россия — США — Китай в лучшей позиции будет та страна, которой удастся быть ближе к двум из них, чем тем друг к другу. Здесь же налицо перекос — США далеки и от России, и от Китая, а те, в свою очередь, значительно сблизились», — высказал свое мнение «Мейстер».

Визит в Китай Путина изрядно затмил Олимпийские игры, что, конечно, говорит о нынешнем месте главного спортивного события четырехлетия, считает телеграм-канал «Псковская Лента Новостей».

»Увы, надо говорить «о спорт, ты — мир», но соревнования и их итоги вызывают минимальный интерес, сравнимый с регулярными чемпионатами по отдельным видам спорта», — отметил телеграм-канал.

В отличие от других ТГ-каналов автор поста убежден, что переговоры лидеров России и Китая направлены не на изменение существующих глобальных политических и экономических конструкций, а на стабилизацию международных отношений, поскольку в этом заинтересованы обе страны.

«Говорить сегодня на таком уровне есть смысл исключительно о послековидном устройстве мира. О том, как страны будут возвращаться к нормальной жизни после перенесенного тяжелого заболевания. Выход из «больничной палаты» не должен стать стрессом для единого организма и его важнейших органов», — написал ТГ-канал.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В этом контексте логично предположить, что переговорами только с Си Цзиньпином российский лидер не ограничится, считает автор поста. По его мнению, после визита в Китай Путин может провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с главами ведущих западных государств.

Что касается Запада, то там к встрече лидеров России и КНР отнеслись весьма нервозно. Связано это, по всей видимости, с расширением экономических отношений России и Китая. По мнению телеграм-канала «Кремлёвская прачка», под угрозой санкций Москва вполне может заменить европейских «партнеров» на Китай.

«Две новости от 4 февраля. Первая: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС разработал «всеобъемлющие» санкции, если Россия продолжит агрессию в отношении Украины. Под них может попасть и газопровод «Северный поток — 2». «Будет ли трубопровод введен в эксплуатацию, зависит от поведения России», — сказала фон дер Ляйен. Вторая. «Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику. И в газовой отрасли сделан еще один шаг», — отметил В. В. Путин на встрече с главой Китая. Речь идет о новом контракте на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров в год. По всей видимости, Россия в своем «поведении» продолжает руководствоваться логикой и здравым смыслом», — отметил ТГ-канал.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

Китай уже не на словах, а на деле становится самой настоящей альтернативой Европе. Помимо газового договора, также был подписан контракт на поставку 100 млн тонн нефти на 10 лет вперед в северо-западные провинции Китая через Казахстан, отмечает телеграм-канал «Клуб Двинского».

"Около полутора лет назад Алексей Миллер заявил, что в перспективе Россия может рассчитывать на поставку 120−130 млрд кубометров газа в Китай. Есть уже работающая «Сила Сибири» (к 2024 году выйдет на мощность в 38 млрд кубометров), в 2024 году начнется строительство «Силы Сибири — 2» на 50 млрд кубометров. Итого имеем 88 млрд кубометров. Где взять оставшиеся 32−42 млрд? Тогда Миллер упомянул о Сахалине. И мы видим, что первый шаг в данном направлении сделан. В настоящий момент на Дальнем Востоке проходит газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Судя по всему, эта труба будет соединена с «Силой Сибири» на точке входа в Китай у Благовещенска», — предполагает ТГ-канал.

Автор поста отмечает, что в страны Европы, не считая Турции, из России идут поставки на уровне в 140−150 млрд кубометров газа в год. В том случае, если планы по поставкам газа в Китай будут реализованы, то произойдет полноценная замена Евросоюзу.

«Тогда глобалисты могут сколько угодно грозить нам частичным нефтегазовым эмбарго, шантажировать «Северным потоком — 2», искать альтернативных поставщиков и так далее. Нам все это будет не страшно. Конечно, хотелось бы поставлять приличные объемы и на Запад, и на Восток, но страховка на случай чего уж точно не помешает», — считает «Клуб Двинского».

ПАО «Газпром» «Северный поток — 2»

В США такой шаг, по всей видимости, предвидели и поспешили заявить, что не позволят России компенсировать возможный разрыв экономических отношений с Западом за счет увеличения товарооборота с Востоком. Речь идет об угрозах Вашингтона наказать Китай в случае попытки помочь России преодолеть последствия западных санкций, отмечает телеграм-канал «РАСПП».

»Сегодня внимание всего мира обращено на открытие Пекинской Олимпиады, и неудивительно, что некоторые события остались в тени — например, выступление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса. Спикер Госдепа заявил, что у США есть возможность для «воздействия» на китайские компании, если они попытаются смягчить последствия возможных западных санкций против России в случае вторжения на Украину — этакий месседж Вашингтона перед встречей Владимира Путина и Си Цзиньпина», — написал «РАСПП».

Таким образом, если выяснится, что Пекин помог Москве найти альтернативу товарам и технологиям, которые будут запрещены к ввозу в Россию, то Вашингтон найдет способ совершить возмездие. По словам Прайса, у американцев есть «множество инструментов» для этого.

中国新闻网 Андрей Денисов

«Интересно, что не далее как позавчера на эту тему высказывался посол РФ в КНР Андрей Денисов. По его словам, китайские компании могут выйти на рынок России со своей электроникой и заменить западные компании в случае, если Запад запретит поставки в РФ микросхем и микроэлектроники. Правда, непонятно, что этому мешало раньше. С другой стороны, сотрудничество уже идет и без всякий санкций. Например, сегодня РФ и КНР подписали Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу», — написал автор поста.

По его мнению, в свете подобных заявлений из Вашингтона, становится очевидно, что в США вопрос по поводу антироссийских санкций уже решен, и они лишь ждут подходящего повода.

«Другой вопрос — захочет ли Пекин помогать в этой ситуации и подставлять под удар свои компании, и если да, то что попросит взамен? И связаны ли с этим подписанные сегодня между РФ и Китаем соглашения в области энергетики? Вполне возможно, что ответов придется ждать не так долго», — подытожил ТГ-канал.