Решение Московской межрегиональной транспортной прокуратуры инициировать возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов «Сапсан» стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Wiki05 Электропоезд «Сапсан»

»Хорошо, что выявили факт хищения. Деньги вернут, виновных посадят», — уверен Rodoslav S.

Многие пользователи оказались рады тому, что факт хищения всё-таки был вскрыт и виновные, надеются граждане, вскоре окажутся на скамье подсудимых.

«У нас реально, куда не плюнь, везде хищения! А мы потом удивляемся, почему всё разваливается», — пишет Леся К.

Некоторые комментаторы отмечают, что столь внушительные суммы денег, утекшие нелегальным способом, указывают на невнимательность контролирующих органов.

«Это, кстати, в очередной раз доказывает, что система контроля за государственными закупками и руководство госсобственностью работают неэффективно априори. Нужно следить за каждой тратой, её целесообразностью, эффективностью. Частник все эти факторы учитывает и максимально эффективно вкладывает каждый рубль, а тут 600 миллионов куда-то просто взяли и исчезли! Государство всё в больших объемах создаёт, госпредприятия — это уже почти СССР со стопроцентной долей собственности у власти, но контроля за этим как в Советском Союзе почему-то должного нет», — отмечает Иван Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Часть людей убеждена, что система контроля за распределением бюджетных средств в России имеет настолько широкие щели, что удивительно, как вообще кто-то умудряется оказаться под следствием.

«Виноват не вор, а тот, кто дал возможность ему таковым стать. Если бы в РЖД была исключена сама возможность хищения, то этого бы просто не произошло. Рыба гниёт с головы, как известно», — написала Анна С.

Ряд пользователей указывает на то, что в данное хищение вскрылось только потому, что похитители народных денег просто не поделили между собой добычу.

«Тогдашним событиям уже скоро пять лет исполнится. Т. е. в тот самый момент никто вообще не заметил, что деньги воруются? Зато спустя столько времени данные факты оказались очевидны? Странно это всё», — подметил Арсений В.

«Ничего нового! Тут больше удивляет тот факт, что дело дошло до возбуждения уголовного дела. Видимо, кто-то с кем-то забыл поделиться украденным», — подозревает Юрий Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Отдельные комментаторы отмечают, что чем чаще вскрываются подобные факты хищения, тем больше становится понятно, что проблема с коррупцией в России никуда не делась и актуальна, как никогда.

«Заметил, что как только в России поймают очередных воров, то сразу все так сильно удивляются. А меж тем борьба с хищениями идёт полным ходом, а воров меньше почему-то не становится. Дай боже памяти… кто-то сравнивал сумму денег, потраченных на ремонт Большого театра с бюджетом, выделенным Илоном Маском на запуски космических ракет. Реставрация оказалась куда дороже, чем бороздить космические просторы. А воз и ныне там», — написал Алексей З.

Напомним, 2 февраля пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщила о том, что ведомство инициировало возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов «Сапсан». Отмечается, что в период с 2017 по 2019 год на данном типе поездов производили эксплуатацию систем для обеспечения состава интернетом, но стоимость работ оказалась значительно завышена, а среди затрат исполнитель указал оборудование, которое уже было установлено ранее.