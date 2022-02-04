На бумаге Венгрии не нужно больше российского газа, чем она уже законтрактовала, но тогда зачем Виктор Орбан попросил в Москве лишний миллиард кубометров? После очередной встречи Путина и Орбана было сказано, что переговоры по этому вопросу будут продолжены, но газовая промышленность и сообщество газовых торговцев будут заинтересованы в гораздо большем.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Венгерско-российский долгосрочный газовый контракт, подписанный Петером Сийярто всего несколько месяцев назад, в сентябре прошлого года, предусматривает закупку 4,5 млрд кубометров российского газа в год в течение 10+5 лет у Газпрома — 3,5 млрд кубометров он поставляет через венгерский интерконнектор и один миллиард кубометров из Австрии.

Общественное мнение в дипломатии «мы еще обсуждаем», чаще всего бывает в таких ситуациях, пояснила нашей газете коммерческий дипломат, либо попадает в категорию «вполне возможно, возможно», не будет предоставлено, в лучшем случае позже, а позже на других условиях, но венгерский премьер, оценивавший поездку в Москву, заявил прессе, что для переговоров с русскими нужны только технические детали, но это маловероятно, согласно нашему источнику.

Gov.uk Петер Сийярто

Однако запрос Виктора Орбана имеет и другое прочтение. В качестве одного из краеугольных камней новой энергетической стратегии Венгрии, объявленной в 2013 году, премьер-министр, помимо передачи венгерским компаниям большей части энергетического сектора, обозначил необходимость перехода Венгрии от существующей высокой степени энергетической зависимости к независимости.

Так было в случае с проектами трансграничной газовой инфраструктуры, целью которых было строительство венгерско-румынских, венгерско-словацких, венгерско-хорватских мощностей и увеличение мощности существующих (например, венгерско-австрийских) в дополнение к российским (украинским) — Венгерский разъем был построен сегодня. Хотя никогда не было случая, чтобы альтернативные маршруты могли заменить российский газ, одной из самых серьезных задач для страны является создание и обеспечение большего количества маршрутов и источников поставок, а также обеспечение безопасности энергоснабжения.

Boraszlany Виктор Орбан

То есть монолитные решения по закупкам должны быть устранены, а потребности должны удовлетворяться из нескольких источников. Стоит напомнить об этом прямо сейчас, потому что эта стратегия была основана на необходимости включения других источников газа вместо почти однородного российского газа, потому что это поставило бы венгерскую сторону в более выгодное положение при переговорах с русскими. Однако долгосрочный контракт, срок действия которого истек в 2015 году, мог быть продлен на годы за счет слива ранее законтрактованных, но не принятых объемов из-за недостаточного потребления и «пространства», но в итоге новый долгосрочный контракт подлежит заключению. Подробности российско-венгерского газового контракта, подписанного в сентябре 2021 года, как продолжение нынешних традиций венгерского правительства, не оглашаются. Это дало бы заниженную цену.

Что значит «сверхнизкая» цена от российского президента после встречи Путина и Орбана? Неправда, что венгры получают российский газ за пятую часть рыночной цены. Как заявил Андраш Деак, который ранее давал интервью Napi. hu в связи с энергетическим взрывом: «Скорее всего, российский президент сослался на предоставленную белорусам закупочную цену на газ и перепутал ее с венгерской». В связи с дополнительным 1 миллиардом кубометров природного газа, запрошенным премьер-министром Венгрии, возникает вопрос, насколько он нужен венгерскому потребителю. Потребление газа в Венгрии в последние годы постепенно стагнировало или немного снизилось, и это также относится к потреблению газа в жилых домах. Из потребления более 12 миллиардов кубометров в 2007 году страна потребляла от 8 до 9 миллиардов кубометров за последние 5 лет.

На сайте МЭКХ доступна динамика количества газа в ПХГ, согласно которой на 15 января 2022 года в ПХГ находилось 2,72 млрд куб. м природного газа, что значительно ниже уровня прошлого года (4,85 млрд) и годом ранее (5,8 млрд), но это данные, искаженные экономическим следом эпидемии коронавируса, данные за 2019 год почти столько же (2,7 млрд), как текущий уровень, а текущий уровень за 2018 год ненамного выше (3,4 млрд).

ПАО «Газпром» Добыча газа

Эти цифры должны быть рассчитаны в первую очередь на бытовое потребление газа. Тот факт, что МВМ «Некст» рассчитал среднегодовое потребление своих розничных потребителей на 1088 куб., — ключ к этому. По этим двум данным можно оценить, что потребление газа населением составляет менее 3,8 млрд кубометров в год.

Все это также означает, что потребность Венгрии в природном газе может быть удобно удовлетворена за счет 4,5 млрд кубометров, которые ежегодно поступают по контракту с Газпромом. Тем более, если добавить, что хорватско-венгерский газовый контракт, заключенный на мощности только терминала СПГ в Крке, составляет около 1 млрд кубометров в год, а собственная добыча может добавить к этому еще добрые полтора миллиарда кубометров.

В настоящее время неясные планы румынско-венгерского трубопроводного транспорта включают поставку 1,75 млрд кубометров румынского газа на первом этапе, который затем может увеличиться до 4,4 млрд. По словацко-венгерскому интерконнектору, ориентированному на газовые рынки Западной Европы, пропускная способность в Венгрии составляет 4,4 млрд кубометров газа.

Источник, который активно следит за торговлей газом, обратил наше внимание на две вещи, связанные с дополнительным 1 миллиардом кубометров, который мы сейчас просим в Москве. Об экспоненциальном росте объемов транзита газа через Венгрию в последние годы (объем газа, который не утилизируется в Венгрии, но достигает пункта назначения через страну). По данным ФГСЗ, с 201 миллиарда кубометров в 2016 году наш транзит газа к 2019 году достигнет 9 миллиардов.

ПАО «Газпром» Газопровод

Другой важной информацией, по его словам, является то, как это было в середине декабря прошлого года с поправкой к регламенту. Значительное количество природного газа, хранящегося по значительно более низкой цене, чем рыночная цена, может быть выпущено по странной причине. В новом постановлении говорилось, что операторы газохранилищ в Венгрии должны «одолжить» свои высвобождаемые буферные объемы газа, чтобы они могли учитывать только изменение цены продукта, но только расходы на удаление и хранение и дополнительное обслуживание. Хотя в регламенте указано, что оно адресовано бывшему оптовому поставщику коммунальных услуг, не имеющему источника универсальных услуг.

В промышленности ходят слухи, что в качестве поставщика для нескольких крупных промышленных объектов они, возможно, смогли помочь трейдерам, имеющим тесные связи с правительством, которые пострадали от резкого роста цен на газ. Хотя реальность этих слухов не может быть доказана, он указывает, что в этой ситуации теоретически могла быть возможность определенных зачисток, взаимности услуг между бывшими государственными транснациональными компаниями и пополнения кредита в этом направлении. Все это относится только к требованию на 1 миллиард кубометров дополнительного газа, запрошенному на встрече Путина и Орбана, но не полученному впервые, в предположении, что венгерское правительство или более тесно связанные с ним газоторговые компании, ответ России не был бы исчерпан до такой степени.

«В Газпроме принято, что они готовы включать в национальные контракты на поставку газа любое количество, но подрядчик может использовать его только для собственных нужд, а не для транзита с другими странами», — сказал эксперт по энергетике Аттила Холода. По его словам, россияне всегда исключают возможность того, что излишек сверх необходимого будет транзитом на сторону.