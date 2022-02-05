Закрытие в Москве офиса немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 4 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

»Шикарно просто!» — радуется Олег Б.

Многие пользователи оказались рады тому, что представительство немецкого средства массовой информации, судя по всему, прекратило свою работу на территории Российской Федерации.

«Великолепные новости! Запад нужно бить его же оружием. Ну и рублём тоже. Такую дипломатию они хорошо понимают», — пишет Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что помимо этого СМИ существуют и другие, которые, по мнению этих граждан, осуществляют не менее деструктивную пропагандистскую работу, направленную против действующего руководства России.

«Давно пора. Но не стоит ограничиваться только этим средством массовой дезинформации в России», — считает Виктор С.

Christian Wolf Аппаратно-студийный комплекс радиодома Deutsche Welle в Бонне

Часть людей полагает, что подобные ответные меры не станут для Германии большой проблемой.

«Вот это удар по треклятому Западу! Интересно, сколько русских смотрело этот канал? И какие убытки понесут немцы после такого ответа?» — интересуется Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что данное средство массовой информации не было столь популярно на территории России, а простые российские граждане в большинстве своём не использовали DW в качестве источника «достоверной» информации.

«А было разве такое СМИ? Никогда не слышал о них. Они настолько неизвестны в России, что никто и не заметит, что их закрыли. Но по-любому это решение правильное. Ибо они первые начали», — поделился своим мнением Дмитрий Л.

Отдельные комментаторы подозревают, что вслед за закрытием офиса в Москве данная компания станет «жертвой», павшей от рук «нехороших» властей России, что придаст значимости данной телерадиокомпании в глазах оппозиционно настроенных российских граждан.

«Ну, сейчас все оппозиционно настроенные люди в России побегут смотреть DW и внимать каждому слову их журналистов. А как иначе? Запретный плод всегда сладок», — указывает Кирилл И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опозиция. Волк

«К сожалению, данный случай доказывает, что кроме ответов в стиле «сам дурак» Россия не способна ни на что. Привычка, сформированная в детстве, видимо. Запретительные меры, как известно, работают в обратном направлении», — отмечает Динар Х.

Нашлись и те, кто убеждены, что власти Российской Федерации применили какое-то уж очень мягкое решение в ответ на агрессивные действия Германии в отношении российских СМИ, пытавшихся донести правду до простых немцев.

«Эта контора прекрасно продолжает своё вещания в YouTube. Можно смотреть спокойно. Ну и чего российские власти добились своим запретом? Ответ какой-то оказался жидкий. Немцы вот, к примеру, RT посмотреть не могут на своём языке», — пишет Артур К.

«Если уж на то дело пошло, то в первую очередь надо нашим «умникам» во власти продать всю свою недвижимость за границей, в частности в Германии, прекратить там лечиться, учиться и отдыхать. Пока этого не произойдёт, никакие запреты им погоды не сделают», — написал Коля Н.

Напомним, 4 февраля немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отчиталась о том, что её офис в Москве был закрыт после того, как сотрудники компании были лишены аккредитации на территории Российской Федерации. Отметим, что на такой шаг российское руководство пошло после многочисленных безуспешных попыток убедить немецкие власти отказаться от блокировки российского канала RT DE на территории ФРГ.