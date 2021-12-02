Сотрудники продолжают покидать команду вице-президента США Камалы Харриc. В этот раз об уходе сообщила Кейт Грэхам, которая писала речи для Харрис. Это далеко не первое увольнение в офисе вице-президента. В течение первого года ее пребывания на посту была замечена высочайшая текучесть кадров, которые были недовольны психологическим климатом на рабочем месте.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Ранее глава пресс-службы Харрис Симон Сандерс также покинула свой пост. Впервые о кадровых изменениях в офисе вице-президента стало известно на фоне сообщений о напряженности в Белом доме между Харрис и президентом США Джо Байденом.

Американские инетернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Люди уходят, потому что видят, как тонет корабль Байдена и Харрис», — пишет S.W.171.

«Они понимают, что если они не отделятся сейчас, то к концу крушения этого поезда они будут совершенно безработными», — считает prisma22.

«Это потому, что они умные», — отвечает concernedrepublican690.

«Никто не хочет работать на тонущем корабле», — комментирует prousa4all.

«Несколько недель назад я остановился в отеле на Коннектикут-авеню, недалеко от Белого дома. Я стоял снаружи и разговаривал со швейцаром, а мимо проехал кортеж Камалы. Это были пять черных внедорожников и множество полицейских машин, включая те, что останавливали всё движение. Она возвращалась из Белого дома в резиденцию вице-президента. Швейцар сказал мне, что она делает это три или четыре раза в день, каждый день. Просто потому, что может», — рассказывает 19135f.

Whitehouse.gov Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

«Если бы я работала на нее, я бы просто выскользнула за дверь и надеялась, что меня никто не заметит. Я бы оставила этот период времени пустым в своем резюме», — делится unclefess923.

«Я никогда не пойму, как Байден и Харрис могли получить такое количество законных голосов. Эпический американский позор», — пишет medievalprism.

«Поскольку она действительно выступает нечасто, а когда выступает, то говорит очень мало, Харрис не нужен человек, который пишет за нее речи», — отмечает NotaCuomoFan.

«В основном ее речи состоят из слов «я — вице-президент»», — отвечает mlb6d9.

«Да, в ее речах всё равно больше гогота, чем слов», — отвечает conservativesrock45.

«Крысы бегут с тонущего корабля. Есть причина, почему во время праймериз она набирала всего 1% голосов», — вспоминает jhawk6.

Gage Skidmore Камала Харрис

Ранее CNN сообщало, что Харрис считает, что она не получает справедливой поддержки. Отношения же у Харрис и Байдена носят сложный характер. При этом вице-президент и Белый дом отрицают наличие каких-либо внутренних раздоров.