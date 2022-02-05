Одно из государств — членов ЕС выступило против вступления Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности (Киберцентр НАТО), заблокировав Киеву данную возможность. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Отчаяние

"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в нашем участии в этой уважаемой институции», — приводит его слова ТАСС.

Украинский чиновник квалифицировал данный шаг со стороны государства — члена ЕС как «неискреннее партнерство». Позже интернет-издание «Европейская правда» со ссылкой на собственный источник уточнило, что Украина не получила членство в Центре НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности из-за Венгрии.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Панченко» и «Новое Издание», а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

"Ощутимые болезненные последствия дурно выстроенных отношений с Венгрией. Плюсы от такого более тесного сотрудничества Украины с НАТО весьма сомнительные, но пощёчина украинской власти прилетела внятная», — прокомментировала новость автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

«Не удивлюсь, если после «некоторых» событий Венгрия выторгует таким образом Закарпатье… А эта псевдоэлита аж в припрыжку так и сделает», — отреагировал M-r Asanaev.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина)

«А что дало бы это Кибер-НАТО? Венгрии дали возможность заблокировать. Я уверен, что это решение поддерживают и другие страны», — отметил One Moment.

«За все свои действия наша власть получает ответку!!!» — добавил StranniK.

«Будут бузить, еще и газа не получат. Суцильна перемога (сплошная победа — О. П.)», — пишет «цван профессор».

«Остальные страны тайно поблагодарили Венгрию», — прокомментировал Александр.

«А кто-то сомневался, что мадьяры не дадут гадить себе на голову? Чтобы с соседями мирно жить, не стоит дерьмо через забор бросать», — добавил Gennadii.

«Так у нас друзей больше нет, со всеми по*рались великие правители!» — отреагировал Vadim.

«Венгры просто ждут своего часа, чтобы забрать обратно Закарпатье», — написал Rostislav R.

«А их то за шо?! И ведь не хрюкнешь в ответ… отключат газ. Вернее, отключить не отключат, но ценник подрисуют», — с сарказмом пишет «Лин Саха».

Kremlin.ru Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным 1 февраля 2022 года

«Венгрия публично заявляла, что будет блокировать все шаги Украины в альянс, пока украинская власть не поймёт простую истину: хотите в ЕС и НАТО, хотите быть демократичной европейской страной, в которой уважают разные национальности и этносы, значит, ведите себя как европейское государство, а не как титульный зверинец. Законы, хартии и европейские принципы должны безукоризненно работать, но пока неудача. Поэтому Венгрия справедливо переживает за четверть миллиона граждан Закарпатья, этнических венгров (параллельно граждан Украины), которым просто запретили учиться на родном языке несколько лет назад, как раз нарушая все европейские принципы, хартии и другие цивилизованные правила. Вот так отстаивают свои национальные интересы. А украинская власть не делает ни единого вывода и даже не понимает последствий своих действий — поэтому и пере*ралась со всеми соседями по кругу», — подытожил на своем телеграм-канале «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.