В Южной Корее обсудили аварию на железнодорожном переезде.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По сообщениям южнокорейских СМИ, 3 февраля, около 15:40 по местному времени, в южнокорейском городе Йончхон провинции Кёнсан-Намдо произошло столкновение поезда с 1-тонным грузовиком.

Известно, что в поезде «Мугунхва», следовавшем из Тонхэ (город Тонхэ провинции Канвондо) до станции Тондэгу (город Тэгу), находились 132 пассажира.

После столкновения поезд проехал ещё 100 метров и, к счастью, не сошел с рельсов. В результате инцидента погибли два человека в возрасте старше 70 лет, находившиеся в грузовике. Никто из пассажиров поезда серьезно не пострадал.

После аварии всех пассажиров поезда доставили к станции Тондэгу на трёх автобусах.

В настоящее время органы правопорядка выясняют точную причину аварии.

«Катастрофы по всей стране продолжаются…» — отмечает rmfo***.

«Не представляю, что сейчас испытывает машинист поезда», — пишет 1972***.

Syonsi Железнодорожные пути в Йончхоне

«В большинстве случаев виновниками железнодорожных аварий являются автомобилисты. Благо поезд с рельсов не сошел», — радуется xown***.

«Пассажиры, должно быть, были в шоке от произошедшего», — предполагает namd***.

«Скорее всего, пожилой водитель перепутал педаль тормоза и педаль газа», — допускает park***.

«Этой трагедии можно было бы избежать, если бы в нашей стране ввели систему, которая следила бы за способностью пожилых водителей управлять транспортным средством», — пишет dunh***.

«К сожалению, аварии на железнодорожных переездах не редкость», — отмечает kils***.

«Глава Корейской национальной железнодорожной корпорации должен ответить за этот инцидент!» — требует light***.

«Старики, если хотите жить, не садитесь за руль!» — призывает limp***.

Ktneop Автомобильное движение в Йончхоне

«А может, водитель был немного «подшофе»?» — интересуется spec***.

«Пожилые люди, сдайте свои водительские права!» — рекомендует leem***.

«Да знаю, как это работает, наверняка дали кому-то на лапу и водят себе дальше», — предполагает ljsl***.

«Водитель совершил большую ошибку…» — отмечает gnfk***.

«Грустно. Население нашей страны сокращается не только из-за коронавируса, но и из-за несчастных случаев», — пишет park***.