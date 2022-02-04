Вчера российские СМИ широко сообщали о состоявшемся «обмене любезностями» между послами США и России в Японии. Новый американский посол в Стране восходящего солнца Рам Эмануэль, то ли не разобравшись в существе вопроса, то ли в провокационных целях взялся поучать своего российского коллегу по поводу соблюдения последним «правил и уважения». Как выяснилось, «уважения» японцев, которые 7 февраля в очередной раз в шумных демонстрациях на улицах городов и на правительственном митинге в Токио будут незаконно требовать пересмотра итогов Второй мировой войны, которые «гордые потомки самураев» не желают признавать. Ибо «возвращение северных территорий», то есть российских южнокурильских островов, как разъясняли мне видные японские политики министерского уровня, это, кроме всего прочего, для японской нации «проблема мэнцу» — «сохранения лица».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Территории

«Мы — вторая экономическая держава мира (сейчас уже третья. — А.К.) и имеем право требовать возвращения оккупированных вами наших исконных земель», — с пафосом говорил автору этих строк один из них.

Так вот, американец позволил себе в поддержку этих реваншистских настроений японцев выговаривать российскому послу.

«Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии. Он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий. Правила и уважение важны», — написал в Twitter Эмануэль.

По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов, отмечается в корреспонденции ТАСС из Токио. То есть поддерживают японские реваншистские выпады в адрес нашей страны —победительницы в войне, в которой советские солдаты бок о бок с американцами сражались с не желавшей капитулировать милитаристской Японией — ближайшим союзником нацистской Германии.

Что же вызвало такую похожую на окрик реакцию американского дипломата? Оказывается, слова посла РФ в Японии Михаила Галузина о том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Напомним, что в совместном заявлении по итогам недавних переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом США Джозефом Байденом японец в угрожающем тоне пообещал продолжить тесную координацию с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также международным сообществом в том, что касается «решительных действий» в отношении России в случае «любого нападения».

Kantei.go.jp Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден

«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», — говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла РФ в Японии. Посол подчеркивает, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника — милитаристской Японии» и «РФ никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов».

Не скрою, за последние постсоветские 30 лет мне не доводилось слышать столь четкие и принципиальные слова от высокопоставленного российского дипломата. И дело тут, конечно, не в Михаиле Галузине, ибо функция посла — доводить до властей страны пребывания позицию направившего его правительства. Поэтому именно так воспринимаю использованные им формулировки.

Выступая со своими единомышленниками все эти 30 лет в защиту Курил от поползновений сторонников совершить беспринципную сделку с Японией за счет наших земель и людей, их населяющих, на сей раз с удовлетворением могу подписаться под словами о том, что «Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши южные Курилы». Весьма желательно, чтобы эти слова были доведены до правительства Японии не только через Twitter посла, но и заявлением на высшем официальном уровне.

Tokyo.mid.ru Посол РФ в Японии Михаил Галузин

Ну, а что касается менторского замечания Эмануэля в адрес озвучившего позицию Москвы российского посла, то хотелось бы посоветовать американскому послу, хотя бы бегло, ознакомиться с историей возникновения так называемой «территориальной проблемы» между Японией и СССР, теперь Россией. Ибо изучение этой истории показывает, как именно американцы, простите за резкость, наплевав на подпись своего великого президента Франклина Рузвельта под Ялтинским соглашением, вопреки мирному Сан-Францисскому договору, шантажом и угрозами заставили подневольную Японию, отказавшись от подписания уже согласованного советско-японского мирного договора, требовать от Москвы законно возвращенные ей территории. И как американские власти для воспрепятствования добрососедским отношениям двух стран весь послевоенный период подливали и продолжают подливать масло в огонь искусственно созданной и несуществующей для России «проблемы северных территорий».

Так что, как говорят у нас в народе, «чья бы корова мычала, а ваша, мистер Эмануэль, американская, молчала бы»…