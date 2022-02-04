Есть старая поговорка: «Разговаривать нужно с шарманщиком, а не с его мартышкой». Именно так и решила сделать Россия, прервав переговоры с НАТО и начав общаться напрямую с США. Мудрость выбора Москвы убедительно продемонстрировало то, насколько разными по содержанию и тону оказались ответы США и НАТО — которые были слиты через испанское издание El País — на требования Москвы в отношении расширения Североатлантического альянса и развертывания войск в восточной Европе, пишетАнатоль Ливен в статье, вышедшей 2 февраля в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Читайте также: В войне России и Украины Запад проиграет — Responsible Statecraft

Аналитик обратил внимание на то, что при прочтении ответа на требования Москвы со стороны НАТО возникает более важный вопрос, перед кем, собственно, отчитывается секретариат альянса, который и подготовил этот документ.

«Кажется, не перед членами НАТО в целом, часть из которых категорически несогласны с тоном этого заявления. Перед Вашингтоном? Но тогда почему документ носит гораздо более враждебный и недипломатичный характер, чем американский?» — отметил Ливен.

Создается впечатление, что в секретариате НАТО сформировалась культура русофобии, которая теперь живет собственной жизнью и может нанести ограниченный, но прискорбный и ненужный ущерб европейской безопасности, несмотря на то, что сам по себе секретариат НАТО представляет собой не что иное, как роскошно финансируемый дом престарелых для бывших политиков, посредственных военных бюрократов и пиарщиков.

Однако прежде чем обратиться к этим заявлениям, стоит отметить, что в одном аспекте Запад всё же ошибался в своих оценках требований России, а именно что они никогда не предназначались в качестве серьезной основы для переговоров и что Москва всегда планировала использовать отказ от их удовлетворения как предлог для вторжения на Украину. Очевидно, что если бы это было так, российское «вторжение» на Украину уже состоялось бы.

Всё указывает на то, что на самом деле Кремль по-прежнему стремится избежать войны и надеется добиться от Запада достаточного количества уступок и конкретных преимуществ, что благодаря чему российские власти смогут претендовать на по крайней мере ограниченный успех своей политики давления. В каком-то смысле таким скромным достижением стало возобновление организованных Францией и Германией переговоров в «Нормандском формате», направленных на достижение мирного разрешения конфликта в Донбассе на основе гарантированной автономии этого региона в составе Украины.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». 2019

Еще один путь к возможному соглашению, благодаря которому Москва сможет претендовать на какой-никакой успех, тогда как не будет впечатления капитуляции НАТО, изложен в ответе на демарш России со стороны США. В этом документе указан ряд опасений по поводу действий Москвы, однако в нём же выражается готовность начать новый процесс сокращения ядерных вооружений и заключить соглашения по ракетам средней дальности в Европе, в частности, по размещению американских крылатых ракет «Томагавк» в Восточной Европе при условии того, что Россия ответит на эти шаги взаимностью, предоставляя альянсу НАТО некоторую возможность контролировать развертывание ракет Москвой.

В послании США повторяется приверженность Америки политике открытых дверей НАТО в отношении Украины. В документе не только прямо не исключается мораторий на расширение в течение фиксированного периода времени, но и выражается готовность обсудить «неделимость безопасности — и наши соответствующие интерпретации этой концепции». Такие же формулировки, отметил Ливен, использует и Россия в своем противодействии расширению НАТО, что создает хоть какой-то шанс на более широкий всеобъемлющий стратегический диалог, который мог бы стать основой для решения различных локальных конфликтов в Европе.

В отношении Украины ключевой отрывок гласит: «Соединенные Штаты готовы обсуждать меры по обеспечению взаимной открытости и обязательств со стороны США и России с целью отказаться от размещения наступательных ракет наземного базирования и регулярных войск на территории Украины».

Ключевой вопрос здесь заключается в том, будут ли Соединенные Штаты настаивать на включении в такое соглашение Крыма (который Москва теперь юридически считает российской территорией). Если так, то, очевидно, никакого соглашения быть не может, поскольку Россия не собирается выводить Черноморский флот и свой гарнизон из Севастополя и оставлять Крым открытым для нападения Украины. Если же Вашингтон готов спокойно закрыть глаза на этот вопрос, то, похоже, договоренность в этом ключе возможна.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Тон заявления США твердый, но вежливый. В нем не используются риторических фраз, беспричинных оскорблений и включения дополнительных вопросов, решить которые не представляется возможным и которые лишь уничтожат всякую возможность договориться.

«Я бы не назвал его [ответ США] шедевром дипломатического языка, но по крайней мере при его прочтении складывается впечатление, как будто его написали взрослые люди, которые имеют некоторые знания и понимание дипломатии», — указал Ливен, по словам которого, сделанное на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявление президента Владимира Путина «также предполагает готовность к переговорам».

В результате, как отметил один из ведущих американских дипломатов, «сейчас мы, возможно, приближаемся к прагматичному решению», по крайней мере если переговоры удастся сохранить в строгом секрете.

Заявление НАТО вряд ли могло бы быть еще более непохожим по тону на американский документ. Так, в самое его начале читатель сталкивается с яростной пропагандой: «НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы для России. Мы всегда стремились к миру, стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе, а также к целостной, свободной и мирной Европе. Это остается нашей целью и неизменным идеалом».

Очень мало кто в мире поверил бы в сказанное здесь после нападения НАТО на Сербию в 1999 году и на Ливию в 2011 году. Более того, те, кто использует фразу «Европа целая и свободная», либо не понимают, либо не заботятся о том, что это вопиющее оскорбление для Москвы, подразумевающее тем самым, что Россия не является частью «Европы».

Белград. Результат бомбардировок НАТО. Югославия. 1999

Далее в сообщении НАТО говорится: «На протяжении более 30 лет НАТО работала над тем, чтобы построить партнерство с Россией… НАТО и Россия подписали Основополагающий акт «НАТО — Россия» и основали Совет Россия — НАТО (СРН), который является уникальным форматом и символом открытости альянса по отношению к России… Но Россия подорвала доверие, которое лежало в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности».

"Безумие! Как прекрасно знают в Москве, подход НАТО к «партнерству» с Россией заключался в том, чтобы выработать общую позицию (обычно диктуемую США), а затем на встречах с Россией поставить перед свершившимся фактом», — подчеркнул Ливен.

Даже в тех случаях, когда большинство европейских членов НАТО соглашались с Россией (например, отказ администрации Джорджа Буша — младшего от Договора по ПРО), они никогда не желали становиться на сторону России на заседаниях так называемого Совета Россия — НАТО. По сути, Россия была полностью исключена из архитектуры европейской безопасности, разработанной НАТО. Желание Москвы изменить это лежит в основе нынешней стратегии России.

В этом документе выражается стремление НАТО к «конструктивному диалогу», но сопровождается это стремление одним оскорблением в адрес России за другим. Безусловно, возможно, некоторые из этих оскорблений действительно заслужены. Но тот, кто считает, что оскорбление собеседника — хороший способ начать конструктивный диалог, не имеет ни малейшего представления о здравом смысле, не говоря уже о дипломатии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль. Москва

В отличие от заявления США, заявление НАТО требует перед заключением какого-либо соглашения вывода российских войск с Украины (предположительно, включая Крым), а также из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

«Ничего из этого никогда не произойдет. Если бы секретариат НАТО — а не Вашингтон — отвечал за переговоры с Россией, не было бы вообще никакой возможности договориться и был бы риск катастрофической войны», — отметил аналитик.

Напротив, ответ администрации Байдена — вполне достойный образец дипломатии. И, конечно же, с военной точки зрения НАТО — это США. Это очень хорошо видно из развертывания военных сил в ответ на предполагаемую российскую угрозу НАТО. Отправка Вашингтоном войск, может быть, и носит символический характер, но за ним, по крайней мере, стоит реальная военная сверхдержава. По сравнению с этим шаги европейских членов НАТО смехотворны: отправка четырех датских истребителей в Литву, двух голландских истребителей — в Болгарию (страну, которая даже не граничит с Россией). Так, Испания «думает» направить самолеты в Болгарию, а Италия и Германия, видимо, планируют не делать вообще ничего в военном отношении. Серьёзно?

России не следует обращать внимание на натовскую мартышку. Америка может захотеть напомнить ей, где, скорее всего, всё и будет решаться — не в Бельгии, где расположена штаб-квартира НАТО, и не в Норвегии, которая подарила НАТО генерального секретаря Йенса Столтенберга.

(сс) U.S. Secretary of Defense Министр обороны США Ллойд Остин и глава НАТО Йенс Столтенберг

Заявление НАТО заканчивается героическим заявлением о твердой приверженности НАТО принципу, согласно которому «нападение на одного союзника — это нападение на всех». Поскольку у России нет никакого намерения нападать на союзников по НАТО, альянс может вставать в такие героические позы, тогда как Дания и Голландия могут посылать свои истребители в безмятежной уверенности, что им никогда не придется воевать.