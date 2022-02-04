24 января в телеграм-канале «Че, История» (более полумиллиона подписчиков) была размещена краткая запись о «12-летней девочке, которую вместе с мамой осудили за воровство хлеба в блокадном Ленинграде и расстреляли через три месяца по закону военного времени». Запись была проиллюстрирована фотографией девочки в черно-белой робе.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент)

История эта, разумеется, является ложью, на что сразу и указали многие, включая телеграм-канал REGNUM. На фотографии (весьма известной) — не «12-летняя девочка из блокадного Ленинграда», а 14-летняя девочка из Освенцима, и хлеб там ни при чем.

Через некоторое время владелец канала скорректировал пост, указав, что он лишь передаёт «фейк из интернета». Но еще пару дней спустя запись была восстановлена в прежнем виде.

Цитата из телеграм канала «Че, История» (https://t.me/che_history) Скриншот телеграм-канала «Че, История»

Важная подробность состоит в том, что для того, чтобы дочитать лживую историю до конца, пользователь должен подписаться на канал. Здесь и кроется разгадка: оскорбление подвига блокадного Ленинграда произведено в целях получения подписчиков и денег.

Владелец «Че, История» отнюдь не скрывается от общественности. Напротив, Владимир Владимирович Матыцин с удовольствием фотографируется с толстыми пачками денег в руках рядом с белыми «Мерседесами» и рассказывает, как он «за 3 года с 15К рублей залил 2,5 млн живых подписчиков в свои Телеграм каналы» (орфография сохранена).

Владимир Владимирович управляет несколькими телеграм-каналами, от «исторических» до эротических, и вполне открыто предлагает размещение в них рекламных постов, что, собственно говоря, является общей практикой. Чем больше у того или иного канала подписчиков, тем дороже реклама.

Таким образом, вся история крутится вокруг денег: скандальное вранье на чувствительной теме — внимание десятков, если не сотен тысяч людей — тысячи, если не десятки тысяч новых подписчиков — увеличение стоимости рекламы. И тогда Владимир Владимирович, недавно «купивший новый Мерин», сможет купить и второй.

Цитата из телеграм канала «Че, История» (https://t.me/che_history) Скриншот телеграм-канала «Че, История»

Понятно, что 20-летний миллионер рискует, касаясь темы блокадного Ленинграда. Наверное, даже до него доходили слухи о том, что за такие публикации можно присесть, что случаи были. Наверное, компетентные органы если не уже изучают эту историю, то вот-вот приступят. Однако проблему это, кажется, не решит.

Проблема состоит в том, что в мире белых меринов и подписчиков, которых «заливают» и считают на килограммы, отсутствуют понятия личной совести и общественной ответственности. А потребителями этих групп, сайтов и каналов являются десятки миллионов человек, в том числе огромная доля поколения 20-летних.

Владимир Владимирович Матыцин, судя по всему, размещает публикацию о 12-летней девочке из блокадного Ленинграда не потому, что получил в Госдепе деньги на оскорбление памяти подвига советских людей. Но с таким вариантом, пожалуй, бороться было бы легче, чем с действительным.

Действительный же состоит в том, что в этом мире не существует иных категорий, кроме денег и известности. И по другую сторону баррикад — только риск наказания. Избежал наказания — все в порядке. Но наказание, чтобы его боялись по-настоящему, должно заключаться не только в немедленном сносе доходного канала, распространяющего оскорбительную ложь, и не только в возбуждении уголовного дела.

Цитата из телеграм канала «Миллионы на мемах» (https://t.me/millions_on_memes) Скриншот телеграм-канала «Миллионы на мемах»

Человеку, родившемуся в России, не должно вообще приходить в голову пытаться зарабатывать на таких темах. Раз это произошло, значит, родителям и учителям самое время посыпать голову пеплом.

Родители в большинстве случаев не разделяют подобных «взглядов». Учителя зачастую просто не знают, как рассказывать о священном, чтобы историческое стало личным. И те и другие слишком часто заняты важными делами, и им некогда. Дети в большинстве таких случаев не слишком хорошо понимают, что творят. Они несутся по пустоте подписчиков на килограммы и хайпов на час, отчаянно пытаясь найти утешение там, где им его обещали — в известности. И никто из них не хочет прискорбных общественных последствий, которые, однако же, в нынешних обстоятельствах почти неминуемы.

Владимиру Владимировичу Матыцину должно бы грозить не только лишение источника доходов и лишение свободы, а еще и глубочайшее общее презрение. Не в наших традициях заводить «культуру отмены», да она и не поможет. Наоборот, можно чаще упоминать, кого как зовут и кто что сделал. Только это больше не должно приносить фигуранту денег. А, это ты тот Матыцин, который ради нескольких К подписчиков навалил кучу на память реальных людей, наших предков и соотечественников? Ну, пока.

Цитата со страницы https://telegra.ph/Kak-zarabotat-na-Merin-v-20-let-02-12 Как заработать на Мерин в 20 лет?

А пока заинтересованные граждане изучают публикации, всякий читатель, у которого память и совесть на месте, тоже могут внести свой вклад — поинтересовавшись, что читают и смотрят его дети-подростки. Есть шансы обнаружить много интересного — и снизить вероятность позднейших ахов в жанре «да откуда же это взялось».