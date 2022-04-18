На протяжении нескольких лет американские технологические гиганты следуют повестке дня Демпартии и прогрессивного истеблишмента и с помощью своих электронных устройств учат, что люди должны уважать и принимать науку. Однако речь идет только о «правильной науке», которая не терпит отрицания положительного действия вакцины от коронавируса или неприятия мужчин-трансгендеров в женских соревнованиях.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

На этом фоне американская компания Apple в следующем обновлении для iPhone готовит новый эмодзи с беременным мужчиной.

Многих в США разозлило, что пока учителей грозят уволить за «отрицание науки» или за распространение «дезинформации», Apple считает нормальным установить на телефоны этих же самых людей картинки с беременными мужчинами.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Абсолютно невозможно с научной точки зрения. Чем более развитым становится общество, тем больше оно регрессирует. Люди потеряли рассудок», — пишет libers-r-nutz.

Цитата из мф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Глупость

«Сегодня это наблюдается во всём. Так же, как и так называемые возобновляемые источники энергии. Я видел, как их использовали в мультфильмах про Флинстоунов задолго до того, как они стали причудой сегодняшнего общества», — отвечает mactruth.

«Необратимый психоз», — продолжает yoiknowbetathanu.

«Пол основан не на самоидентификации, а скорее на биологии. Однако демократы пытаются создать новый политический класс людей на основе их самоидентификации. Ну, я идентифицирую себя как известный гитарист стадионной рок-группы (хотя у меня нет гитары)», — иронизирует LarsHåkansson.

«В школе Round Rock ISD за пределами Остина детям разрешают называть себя животными. Если людям разрешено в определенный день называть себя кем угодно и как угодно, то разве те, кто не хочет делать прививки, не должны иметь возможность называть себя вакцинированными?» — спрашивает iwillneverbesilenced.

Цитата из к/ф «Годзилла». реж Исиро Хонда. 1954. Япония Макет костюма

«Ура, добавили пивное брюхо», — шутит oldebonz384.

«Это безумие. Забавно, что единственное, в чём мы должны следовать науке, это ковид. Пол — это наука, и это было известно с начала времен, но люди отказываются в это верить», — сердится BigJohnDж.

«Демократы — просто плохие люди. Ни одного республиканца не позабавил бы беременный мужчина. Демократы — больные люди», — категоричен Fox|News|Fact|Checker.

«Заставьте людей говорить о карикатуре на беременного мужчину. Тогда жители не будут обращать внимание на высокие цены на бензин, рекордную инфляцию, разрушающуюся инфраструктуру, шоссе, остро нуждающиеся в замене, неработающую электросеть, ослабленную армию, войну с полицией, активистов-прокуроров…» — пишет LouieRocco.

«Я думаю, что эмодзи просто идеален! Я могу использовать его в сочетании с инициалами ФБР или Байдена. Получится идеальная комбинация», — радуется donald1944.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Ранее университет в штате Пенсильвания предупредил студентов, что против них «могут быть приняты меры», если они не будут уважать желание однокурсников поменять местоимение при обращении. То есть юноша может попросить, что бы к нему обращались как к «ней», а девушка — как к «нему».