В ближайшие несколько дней дополнительные военные силы США (численностью порядка двух тысяч солдат и офицеров) будут переброшены в Европу. Об этом заявил 2 февраля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Мы перемещаем дополнительные силы численностью около 2000 военных из США в Европу в предстоящие несколько суток», — сказал он.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание», «Первый независимый» и Klymenko Time, а также на YouTube-канале украинского телеканала «Наш».

"Чтобы было кому тикать (убегать — М. Р.)», — иронизирует Andrey K.

«Нагнетающий нагнетатель уже не знает, как падение рейтинга остановить», — добавил Влад В., вероятно, под «нагнетателем» подразумевая Джо Байдена.

«Вот и ответы на российские ультиматумы», — отреагировал Вова А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Не хотят слышать В. В. Путина», — написала Светлана Ч.

«2000… мощно, а толку? Там думают, что РФ собирается всю Европу захватывать?» — пошутил Denys L.

«Это, конечно, спасёт Европу. Ух!» — иронизирует Alex M.

«Дедушка (Байден — М. Р.) забыл про Афганистан», — отметила Anna S.

«Чем больше приедет солдат — тем красивее будут бежать потом», — смеется Денис.

«Что такое 2000 солдат в полномасштабной войне?» — задался вопросом «Вайгач Остров».

«И чем не оккупанты? Или это другое?» — спросил «7 Login».

«А почему-бы… [американцам] в своей стране не повоевать?.. Весь мир каламутят…» — отреагировала Лилия Л.

«Это им не поможет», — добавил Виктор.

«Они таки не успокоятся, пока не втянут нас в свои разборки с Россией», — пишет Елена Х.

«Зачем? Зеленского поддержать? В 2008 «помогли» одному президенту…» — напомнил о Саакашвили один из участников обсуждения.

«Только мне кажется, что США «мягко» оккупируют Европу?» — задалась вопросом Татьяна Г.

«В ответ он (вероятно, речь о Байдене — М. Р.) получит Карибский кризис в новой оболочке. Оно ему надо?..» — поинтересовался ELK90.

«Им нужно свои войска в Европе развёртывать, а России — на своей территории нельзя!» — возмутился Николай К.

Фото посольства США в Литве Учения НАТО. Высадка десанта

«5 тысяч солдат в Польше очень сильно остановят «российское вторжение», которое и не планировалось, хотя, в принципе, если оно и не планировалось, то потом можно сказать, что они и остановили», — иронизирует Давид Б.

«Как же Байдена бесит, что не удалось втянуть Россию в гражданскую войну на Украине», — отреагировал Антон Г.

«Теперь лучшей армии мира можно вздохнуть спокойно и сменить шаровары», — шутит Валерий Ч.

«Может, лучше повоевать где-то в Калифорнии?» — задался вопросом Aleksey.

«А говорят, что НАТО и США — не агрессор», — задумался Виталя Д.

«Пусть посылает тех, кто из Афгана драпали. У них опыт», — с сарказмом подытожил Александр Б.

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