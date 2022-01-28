Командование специальных операций министерства обороны США провело, по словам Пентагона, «успешную» контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии утром 3 февраля. При этом за авантюрным ударом спецназа по предполагаемому лидеру «Аль-Каиды» (организации, деятельность которой запрещена в РФ) последовали сообщения с места происшествий о том, что несколько гражданских лиц, включая детей, могли быть убиты или ранены.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия руины

Издание The Washington Post отмечает, что по сообщениям группы «Белые каски», неправительственной организации в Сирии, на данный момент было найдено 13 тел погибших, включая тела шести детей и четырех женщин. Добровольцы также оказали помощь жителю близлежащего района и маленькой девочке, вся семья которой была убита.

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Представьте себе, что другая страна постоянно убивает американцев, а потом говорит, что успешно ликвидирует плохих парней…» — пишет @ColUpton.

«Жертвы среди гражданского населения — это всегда плохо, и мы не можем говорить о том, что это того стоило, пока не узнаем цели операции и последствия», — отмечает @realictaylor.

U.S. Army Американские спецназовцы

«Наша внешняя политика была и остается ужасной. Так было на протяжении последних 60 лет. Изменимся ли мы когда-нибудь?» — спрашивает @Lurpynerd.

«Нет, потому что от этого зависит огромная промышленность. Запасы техники и боеприпасов не могут простаивать вечно, они должны врезаться в чью-то плоть, и сейчас, похоже, мусульманская плоть подходит для этого», — отвечает @SmokerSan15.

«Еще один яркий пример геополитического провала США. Эта страна была превращена в руины. Как всегда, невинные потеряли свою жизнь и достоинство», — сожалеет @vpdamodar.

«Столько душевной боли вложено в эти эвфемистические слова: «По сообщениям, гражданские лица могли быть убиты или ранены», — отмечает @TweetlySaved.

«США очень настойчиво пытаются развязать войну. Любую войну. Это грозит растущей инфляцией… О, подождите, она уже есть», — напоминает @NicoletteBailey.

«Это никакой не успех», — подчеркивает @makerofthings7.

«Что такое успех без катастрофического сопутствующего ущерба?» — отмечает @dmanstoit.

«Неизбежные» побочные потери. Ничего нового», — комментирует @TomZXYang1.

«Очень рад слышать, что Пентагон уже планирует провести расследование и оправдать себя», — замечает @riv3th3ad.

Tourister.ru Пентагон

«Вечная война ради Вечного мира? Они играют с нашей планетой, словно это их маленькая игрушка», — злится @Tracy23460365.

Как сообщало ИА REGNUM, отряды курдского ополчения, при поддержке ВВС США, продолжают антитеррористическую операцию в городе Эль-Хасака на севере страны.

По данным журналистов, американская авиация нанесла серию авиаударов по окрестностям тюрьмы Гвейран, из которой ранее сбежала группа боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).