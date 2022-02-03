Война в Афганистане для США и их союзников окончена, но страдания афганского народа, оказавшегося под экстремистским, репрессивным правлением боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лишь умножились. Ни одна страна сегодня не находится в такой большой опасности потерять половину своего населения из-за голода, как Афганистан. В связи с этим стоило бы задаться вопросом, кто несет за ответственность такое положение вещей, пишетАмин Сайкал в статье, вышедшей 3 февраля в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вину за такое положение дел возлагают на предыдущее правительство, которое пользовалось поддержкой международного сообщества, но было некомпетентным и коррумпированным и рассыпалось в результате непродуманного и плохо осуществленного вывода войск США и их союзников из Афганистана. Однако это так лишь отчасти. Основная ответственность лежит на самих афганских радикалах и их пакистанских покровителях.

Несмотря на первоначальные обещания лидеров движения, большинство из которых находятся в черном списке ООН, а также разыскиваются ФБР, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сделали ничего, чтобы уменьшить озабоченность международного сообщества по поводу их дискриминационного и репрессивного внутриполитического курса.

Они по-прежнему не поддаются давлению международного сообщества, которое призывает их к созданию инклюзивного правительства, представляющего все слои населения Афганистана и соблюдающего права человека, особенно права женщин и девочек, которых они вытеснили из общественной жизни. Кроме того, нет убедительных доказательств того, что боевики движения разорвали все связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, по некоторой информации, имеет ячейки как минимум в половине из 34 провинций Афганистана. Нет таких внутренних и внешнеполитических процессов, которые могли бы обеспечить их правительству приемлемую меру внутренней и внешней легитимности.

Из-за сокращения иностранной помощи и заморозки финансовых активов Афганистана, особенно в банках США, произошел коллапс афганской экономики, финансов, а также системы здравоохранения и образования рухнули. Многие предприятия обанкротились, а проекты развития остановились. Показатели безработицы и инфляции взлетели до небес. Девяносто процентов афганских жителей испытывают нехватку продовольствия и других предметов первой необходимости, многим из них грозит мучительная смерть. Детское недоедание и смертность достигли невообразимого уровня, в то время как в больницах нет самых нужных лекарств, в стране бушует пандемия COVID-19.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken Жители Афганистана

Ситуация усугубляется тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему проявляют жестокость по отношению к любой форме оппозиции, включая произвольные аресты, убийства и обыски в домах, несмотря на заявления об объявлении всеобщей амнистии.

В отчете ООН, недавно представленном Совету Безопасности, говорится, что миссия организации в Афганистане «по-прежнему получает достоверные сообщения об убийствах, насильственных исчезновениях и других преступлениях» в отношении бывших должностных лиц, сотрудников сил безопасности и афганцев, которые работали с иностранными войсками и миссиями. В нём также утверждается, что правозащитники (в том числе женщины) и работники СМИ продолжают «подвергаться нападениям, запугиванию, преследованиям, произвольным арестам, жестокому обращению и убийствам».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил тревогу по поводу того, что афганская экономика находится в состоянии свободного падения, и призвал к выделению финансовой помощи Афганистану. Он предупредил, что без немедленных действий «будут потеряны жизни, а отчаяние и экстремизм будут нарастать».

Официальный представитель движения отверг сделанные в этом документе выводы, назвав их не соответствующими реальности на местах. Однако все другие СМИ и свидетельства отдельных лиц, в том числе отчеты Human Rights Watch, подтверждают выводы ООН. Тем не менее США и их союзники по-прежнему не могут помочь афганскому народу через правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за политических и этических соображений. Они выступали за предоставление гуманитарной помощи людям напрямую через ООН и другие независимые агентства. Тем не менее операции этих агентств на местах требовали сотрудничества со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое движение использовало в своих интересах всеми возможными способами.

(сс) Staff Sgt. Kylee Gardner Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана

Тем временем Пакистан вместе с Россией и Китаем неоднократно призывал к разблокированию около $9 млрд средств Центрального банка Афганистана, хранящихся в основном в американских банках. Как главная сила, стоящая за талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламабад практически признал радикалов законными правителями Афганистана. Это единственная страна, в которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили посла. Пакистанские гражданские и военные лидеры, включая премьер-министра Имрана Хана и его министра иностранных дел и советника по национальной безопасности, а также бывшего начальника влиятельной Межведомственной разведки, направились в Кабул, чтобы наладить связи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), описать которые иначе как отношения господина и подчиненного нельзя.

Хан неустанно лоббировал международное сотрудничество и признание правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недавно издал указ, согласно которому Пакистан предоставит квалифицированную рабочую силу, которая поможет афганским радикалам решить проблемы по широкому кругу вопросов. В свою очередь лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразили, как и прежде, готовность сотрудничать с Пакистаном. Но Исламабад, несмотря на даже на то, что у него есть ядерное оружие, не может решить проблемы Афганистана, учитывая собственные экономические, социальные и внешнеполитические проблемы.

В сложившейся ситуации всё указывает на то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует как посредник Пакистана. Благодаря этому Исламабад может достичь своей давней цели «стратегической глубины», посредством чего он может использовать Афганистан против своего главного регионального соперника Индии, а также для более широкого влияния в соседнем регионе. Пакистану, который стремится пожинать плоды своей поддержки радикалов, нужен слабый Афганистан, которым легко управлять.

Kremlin.ru Премьер-министр Пакистана Имран Хан

Для спасения Афганистана крайне важно, чтобы международное сообщество добилось выполнения своих требований в отношении инклюзивного правительства, которое пользовалось бы поддержкой большинства слоев совершенно разного населения страны и уважало бы права женщин и других меньшинств как полноправных участников формирования курса страны как суверенного государства. При этом, пока такое правительство не появится, международное сообщество должно также оказывать при этом гуманитарную помощь непосредственно афганскому народу до тех пор.