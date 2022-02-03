Указ президента России Владимира Путина об освобождении Натальи Поклонской от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде и назначении её на должность заместителя главы Россотрудничества стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 3 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

»Наконец-то, а то её всё приткнуть никуда не могут», — отметил Алексей П.

Многие пользователи оказались рады, что Поклонская возвращается к более существенным обязанностям, нежели «отбывать свой срок» в качестве посла на территории островного государства.

«Может быть, на этом весь этот цирк с бесконечными переназначениями закончится? Работа в Россотрудничестве важная и нужная: продвигать интересы России, налаживать связи с русскоговорящим населением и отстаивать их права за рубежом. Поклонская как ревнительница Русского мира прекрасно вписывается в эту роль. Желаю ей удачи», — написала Елена С.

«А кто тогда послом в Кабо-Верде будет? Это же такой важный пост, от которого будут зависеть взаимоотношения между нашей и островной супердержавой!» — издевается Николай Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что многие российские граждане, наверное, позавидовали положению Поклонской, которую назначают на всё более и более интересные должности.

«А за что ей раздают всякие должности вообще? Разве это не должно происходить за заслуги?» — интересуется Дмитрий З.

Duma.gov.ru Наталья Поклонская в Госдуме

Часть людей полагает, что у Поклонской не так уж и много опыта в качестве дипломата, но граждане убеждены, что у такого разностороннего человека найдутся силы в полной мере освоить данную профессию.

«Должность замглавы? Конечно, зачем ей какие-то аборигены? Никого не смутило, что прокурорская деятельность и деятельность Россотрудничества как бы далеки друг от друга и требуют разного образования? Будем надеяться, что у Поклонской несколько институтов закончено. Хотя в любом случае по ходу пьесы разберётся! Только в нашей стране и в странах бывшего Союза до того уникальные люди, что они могут быть послами, министрами, прокурорами и замами в одном лице пребывать! Очаровательно», — написал Антон Л.

Ряд пользователей пророчит Поклонской забвение в стенах Россотрудничества из-за её неоднозначного проявления на политическом поле.

«Я так понял, мы стали свидетелями заката карьеры Поклонской. Из неё пытались в свое время сделать символ присоединения Крыма, но потом что-то пошло не так: икона Николая II во время шествия «Бессмертный полк», скандал вокруг фильма «Матильда», бюст, который якобы замироточил, сопротивление пенсионной реформе и её деятельность в составе разных комиссий», — пишет Григорий Ш.

ИА REGNUM Наталья Поклонская с иконой Николая II, во время шествия «Бессмертного полка»

Нашлись и те, кто убеждены, что Поклонской явно не повезло оказаться ярким политиком в условиях, когда политическая система требует стабильности и предсказуемости.

«Поклонская — крайне неудобный политик. Самодеятельностью слишком часто занимается, если не сказать — самодурством. Такая черта может сделать яркую карьеру для политика, а может, наоборот, затянуть его в водоворот бесконечных проблем, с чем, судя по всему, и столкнулась Поклонская», — считает Дмитрий В.

Напомним, 2 февраля на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде и назначении её на должность заместителя главы Россотрудничества.