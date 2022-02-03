Коррупция на смерти — в Приморье обсуждают поборы в моргах
Прокуратура Приморья начала проверку законности взимания платы при оказании медицинских услуг сотрудниками патолого-анатомического отделения городской больницы в Находке. Всех сотрудников морга отстранили от работы — их обещали заменить на специалистов из других муниципалитетов.
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По информации подписчиков newsvl.ru, патологоанатомы просили с родственников умерших за свои услуги 3500 рублей в будний день, а по выходным — по 7 тыс. рублей.
«Давно надо было разогнать это осиное гнездо», — считает marina19 610 810.
«Батюшки, надо же, «выявили», то есть уже несколько десятилетий эти поборы происходят в каждом морге Приморья и страны, все о них в курсе, а они выявили факт?» — удивлён пользователь _ki__no_.
«А где нет поборов?» — спросила olga05051965.
«Можно подумать, только в Находке, а больше нигде не берут», — заверила tan.dorofeeva.
«Так всюду, потому что у родственников и так горе, и столько всего навалилось, что никто не спорит с этими бессовестными», — считает dunkkk7.
«И в Артеме то же самое, что в 2015 году, что в 2017-м хоронили родителей, работать некому, получите тело, дай бог, через месяц», — написал zlatik2109.
«5 тыс. — и тело отдают. Артём», — подтвердила boriskina105.
«Ничего святого у людей нет. Даже на горе людском деньги делают», — написала personalexpirion.
«Во Владивостоке на Второй Речке, 3 тыс. давай — и закроем рот покойному», — пишет berdnikovgrrman.
Есть мнение, что родственники сами провоцируют взятки.
«Что является поборами? Кто-то сказал: не выдадим тело, пока не заплатите? Или все-таки родственники просят в обход очереди произвести все требуемые формальности и выдать тело скорей, и за это предлагают деньги», — предположила astashovaelena.
«За что там могут быть поборы? Какие услуги может оказать морг?» — спрашивает пользователь andrey1337thuglife.
Как сообщало ИА REGNUM, в городской больнице Находки патологоанатомы брали деньги с родственников умерших.