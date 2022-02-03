Австралия является последовательным сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины. Эта поддержка всегда носила двухпартийных характер. Две страны-единомышленницы, Украина и Австралия, выступают за мировой порядок, основанный на международном праве, пишет министр иностранных дел УкраиныДмитрий Кулеба в статье, вышедшей 3 февраля в The Strategist.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Благодаря тому, что Австралия уважает международное право и примат суверенных границ, права человека и свободу судоходства, Канберра вместе со всеми западными демократиями заняла принципиальную позицию в отношении «российской агрессии» против Украины в 2014 году.

Тогда санкции, введенные Австралией против России, были самыми жесткими из всех, введенных странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня Австралия солидарна с Украиной и демократическим миром в целом в попытках удержать Россию от нового «нападения». Агрессивные намерения Москвы выходят далеко за пределы Украины и угрожают не только европейскому, но и мировому порядку, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности.

На Украине на карту поставлены международный мир и безопасность. Если позволить России достичь своих стратегических целей в Европе, ударные волны будут ощущаться по всему миру. Они будут свидетельствовать о неспособности демократий защитить то, за что они ратуют, и, следовательно, придадут смелости тем, кто бросает вызов существующему порядку.

С ноября Украина тесно сотрудничала с партнерами и союзниками, чтобы разработать и реализовать всеобъемлющий пакет сдерживания, направленный на то, чтобы лишить Россию возможности дальнейшего применения военной силы. Австралия может сыграть важную роль в глобальной стратегии сдерживания.

Что же может сделать Австралия? Прежде всего ввести санкции. Пора ужесточить санкции против России. Австралия может на законных основаниях применить свой новый закон, разработанный по образу Закона Магнитского против высокопоставленных российских чиновников, близких к президенту Владимиру Путину, для применения санкций против которых за грубые нарушения прав человека уже достаточно причин. Закон был принят при двухпартийной поддержке совсем недавно, в декабре 2021 года, и теперь Австралия может использовать этот эффективный инструмент, чтобы послать Москве сильный сигнал сдерживания совместно с государствами-единомышленниками.

Kremlin.ru Владимир Путин

Затем Канберра может осуществить противодействие российской пропаганде. Россия вкладывает миллионы в свою государственную пропаганду, направленную против демократий по всему миру, включая Австралию. Российские дезинформационные нарративы игнорируют правду и пытаются исказить реальность в интересах российской внешней политики.

Читайте также: «Пропаганда» России зачастую оказывается правдой — American Conservative

Основные инструменты дезинформации Путина, Russia Today и агентство Sputnik, по-прежнему свободно действуют в Австралии. Они распространяют ложные утверждения на самые разные темы, от теорий заговора, связанных с крушением рейса MH17 Malaysia Airlines, до подрыва общественного доверия к вакцинам от COVID-19 и оправдания российского «вторжения» в Грузию в 2008 году и продолжающейся «оккупации» Крыма. Цель проста: посеять смятение, манипулировать общественным мнением и подорвать демократически избранные правительства и демократию как таковую.

Как страна, которая научилась эффективно противостоять российской пропаганде, Украина знает, что реальная стратегия состоит в том, чтобы полностью запретить эти инструменты пропаганды. Пропаганда — это спонсируемая государством ложь, а не альтернативное или независимое мнение. Ее запрет — ответственное решение, которое должно принять каждое демократическое правительство, чтобы защитить национальное медиапространство и фундаментальное право на свободу слова.

К тому же Канберра могла бы помочь Киеву в обеспечении его кибербезопасности. Недавно ключевые сайты украинской власти подверглись массированной кибератаке. Россия имеет большой опыт использования кибероружия против Украины и других европейских стран. Последняя атака на Украину была аналогична общенациональной кибератаке на Австралию в 2020 году. Украина и Австралия уже начали совместную работу по снижению киберрисков. Недавно Австралия провела тренинги по кибербезопасности для Украины, и Киев готов расширить это сотрудничество для обмена передовым опытом и укрепления киберзащиты для обеих стран.

Brian ireland Канберра

Могла бы Австралия помочь Украине и области обороны. В 2015 году Австралия предоставила Вооруженным силам Украины военную зимнюю одежду, одеяла и аптечки. Киев ценит этот вклад, который помог сократить потери и сыграл роль в сдерживании дальнейшей эскалации. Сегодня Украина способна себя защитить и не рассчитывает, например, на ввод войск Австралией, но ей нужно более глубокое военно-техническое сотрудничество для укрепления ее вооруженных сил.

Следовало бы Канберре пойти с Киевом на обмен разведданными. Австралия и Украина являются партнерами НАТО с расширенными возможностями. Обе страны сотрудничают с альянсом на двусторонних направлениях. Но текущая ситуация также предоставляет прекрасную возможность для расширения украинско-австралийского сотрудничества в сфере обмена разведданными.

Наконец, Канберра могла бы предоставить Киеву финансовую поддержку. Российская эскалация не только угрожает Украине в военном отношении, но и наносит ущерб экономике и финансовой стабильности Украины. Повышенные риски безопасности отпугивают инвестиции и сеют панику в обществе. США, Канада и ЕС уже предоставили Украине дополнительную финансовую помощь, направленную на поддержку экономики Украины в условиях враждебного наращивания сил вдоль наших границ. Почти два года Украина и Австралия вели переговоры о включении Украины в Австралийскую обобщенную систему тарифных преференций. Сегодня речь идет не только об увеличении взаимовыгодной торговли между двумя странами, но и о содействии финансовой устойчивости и устойчивости Украины.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

За пределами Европы последствия потенциальной новой российской интервенции на Украине будут иметь далекоидущие последствия, вызывая серьезные потрясения. Это приведет к значительному скачку мировых цен на нефть и газ, создавая дополнительное нежелательное инфляционное давление для стран-импортеров, таких как Австралия и Новая Зеландия.

Балансирование России на грани войны на Украине сопряжено с огромными ставками не только для Европы, но и для всего мира. Объединив усилия, можно защитить демократию и принцип верховенства права, права человека, свободу судоходства, международное право, свободу СМИ, а также международный мир и безопасность. Эта глобальная стратегия требует скоординированного давления на Россию.