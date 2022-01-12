Введение карантина в 2020 году во время первой волны коронавируса снизило смертность от COVID-19 в США и Европе всего на 0,2%, согласно результатам метаанализа нескольких исследований, проведенных Университетом Джонса Хопкинса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Исследователи указывают, что карантин не оказал значительного влияния на здоровье населения, но привел к огромным экономическим и социальным издержкам. В связи с этим делается вывод, что политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута как инструмент для борьбы с пандемией.

Art Anderson Университет Джонса Хопкинса

«Мы не нашли доказательств, что закрытие школ в Европе и США на карантин заметно повлияло на уровень смертности от COVID-19», — добавили исследователи.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Люди потеряли свои дома, свой бизнес, пенсионные накопления, дети потеряли год обучения, а карантин не помог. Возможно, пребывание на улице под солнечными лучами на пляже, тропинках, в парках и на детских площадках спасло бы более 2% погибших», — пишет texaspeace.

«Я рада, что преподавала в школе, где у нас были очные занятия в прошлом году, когда городские государственные школы держали учеников дома. Это был тяжелый год, но дети должны быть в школе. Мои племянники и племянницы в фермерских районах Среднего Запада также оставались в школе весь год», — рассказывает lakegirlaz.

Mos.ru Дистанционное образование

«Это определенно один из тех моментов… «мы же вам говорили», — отмечает bundaberg976.

«Тут все дело в контроле и силе», — считает tommie59.

«Потому что демократы никогда сами не изолировались и не использовали свои маски! Они хотели, чтобы все остальные делали то, чего не делают они!» — восклицает Obamawasafraud.

«Фарма тратит миллиарды в год на рекламу продуктов, которые взрослые потребители не могут свободно купить. Назовите другого такого рекламодателя?» — пишет texasfraud.

«Ни изоляция, ни маски, ни вакцины не помогли. Моноклональные антитела, гидрохлорихин, хорошее мытье рук, прикрывание чихов, пребывание дома в случае болезни, скорее всего, сработали бы так же хорошо, и мы, вероятно, получили бы такие же или лучшие результаты», — предполагает madeinamericama’am.

«Без шуток. Позволь мне дать подсказку. Даже если ты заперт в своей паучьей норе, ты все еще страдаешь сопутствующим ожирением второго типа. Это не исчезнет волшебным образом», — напоминает inter8ial_lve.

«У студентов все еще наблюдаются «последствия ковида». Они привыкли делать очень мало работы в средней школе, и половина из них не работает на должном уровне в колледже. Шокирующие 25% даже не сдают лабораторные отчеты», — негодует 30yrsaScientist.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена удвоит количество тестов на COVID-19 в школах, чтобы избежать повторного введения карантина на фоне новой вспышки коронавируса.