В декабре 2014 года госкорпорация «Росатом» и компания VVM (Венгрия) подписали контракт на постройку двух новых блоков АЭС «Пакш», увеличивающих практически в два раза существующие мощности.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Инвестиции в строительство в полном объеме осуществляет российская сторона. ЕРС контракт вступил в силу в апреле 2017 г.

Янош Сюли, «министр без портфеля», мэр г. Пакш, отвечающий за инвестиции, в конце прошлого года пообещал в парламенте, что необходимые разрешения будут получены к началу 2022 года. Однако документы, необходимые для получения разрешения на строительство атомной станции «Пакш II» так и не поступили в полном объеме в Национальное агентство по атомной энергии Венгрии.

Atomeromu.hu АЭС «Пакш»

Строительство дополнительных блоков на АЭС «Пакш II» не началось до настоящего времени, так как разрешение на строительство до сих пор не выдано Национальным агентством по атомной энергии Венгрии для начала строительства, что влечет за собой колоссальные убытки со стороны России.

Подготовка документов постоянно находит «подводные камни», вопрос только в том, виновата ли российская или венгерская сторона в том, что для начала строительства необходимо как минимум еще 9 разрешений, однако «воз и ныне там».

Это связано с тем, что обещанные соответствующим министром согласования для начала строительства даже не были включены в программу согласований для получения разрешения на строительство объекта энергетики. Есть вероятность, что с соответствующим подходом к делу, к маю разрешение на строительство объекта энергетики будет получено.

На последней встрече между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном данная тема не обсуждалась, хотя стороны должны были понять, почему не продвигается подготовка к строительству дополнительных блоков на АЭС «Пакш II». В то же время Виктор Орбан отметил, что сотрудничество, связанное с АЭС Пакш II», «блестяще продвигается», и венгерские инвестиции, которые также были одобрены российским правительством, состоялись.