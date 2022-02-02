Сеть: «Позади Москва!» — Посольство РФ Америке: «пятиться назад» не будем
Заявление российского посольства в Вашингтоне о том, что Россия не собирается «пятиться назад и вставать по стойке смирно» из-за угрозы санкций со стороны США, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 февраля в социальной сети «ВКонтакте».
"А куда уж дальше-то катиться, мы и так в полном абзаце! Смотрите, что с рублём случилось!» — указывает Рим М.
Многие пользователи пришли к выводу, что России уже попросту некуда отступать, ведь все разумные пределы Америка уже перешла и практически загнала нашу страну в угол.
«Отступать некуда — позади Москва! Хватит уже держать оборону, пора переходить в контрнаступление. Янки должны осознать одну простую вещь: русские долго запрягают, но быстро едут. Так что пора уже применять на деле эту народную мудрость», — поделился своим мнением Андрей Б.
Некоторые комментаторы уверены, что России пора прекратить демонстрировать своё дружелюбие, пришло время оскалить зубы.
«Назад дороги нет, если плюнули в спину, то нельзя обратно бежать с объятиями. То, что происходит сейчас — это шанс дать отпор Западу. Иначе, в конце концов, своими санкциями они нас всё-таки додавят», — предупреждает Рафаэль И.
Часть людей полагает, что силы воли у российского руководства не хватит на серьёзный отпор Западу.
«А какие контрмеры принимает российская власть против давления со стороны США? Американцы прочно внедрились в российскую экономику. Иначе как объяснить то ущербное состояние экономики, которое мы в данный момент наблюдаем? Ради угождения Западу власти забыли про народ!» — считает Олег А.
Ряд пользователей указывает на то, что российские власти так рьяно бьют себя в грудь и пытаются что-то там доказать американцам, но всё это происходит за счёт обнищания простых граждан России.
«Что же произошло такое, что великую страну, занимающую 1/6 часть мировой суши, «парафинят» все кому не лень? Какая-то вумэн с фамилией Псаки, которая не представляет, в какой части света находится Россия, постоянно угрожает (по бумажке) санкциями, какая-то дама из Канады грозит карать Россию за Украину (кстати, тоже не зная, где эта Украина), Бидон вообще оборзел, старый маразматик. У нашей власти есть гордость, чтобы адекватно ответить? В ответ только истощающие казну попытки воспитать Запад. Невразумительный лепет властей в ответ на наглый «наезд» наглых американцев. Это не добавляет им авторитета в глазах российских граждан», — отмечает Valentin N.
Отдельные комментаторы убеждены, что только сильная изнутри страна сумеет устоять перед внешними вызовами.
«Это всё хорошо, конечно. Свои позиции сдавать нельзя. Но в чём тогда заключается сама цель России? Когда уровень жизни пойдёт вверх, а цены пойдут вниз? У нас что, люди плохо работают? Мало? Может нужен 24-часовой рабочий день? Что ещё российскому руководству надо, чтобы народ наконец-таки зажил по-человечески?» — интересуется Иван М.
Напомним, 1 февраля российское посольство в Вашингтоне написало в Facebook о том, что Россия не собирается «пятиться назад и вставать по стойке смирно» из-за угрозы санкций со стороны США. В ведомстве также отметили, что именно Вашингтон является «генератором напряжённости», а не Москва.