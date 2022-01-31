Американскую ведущую Вупи Голдберг отстранили от участия в популярном шоу The View после ее заявления, что «Холокост — это не про расу». Комментарии откровенной либералки вызвали резкую критику.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

Ким Годвин, президент ABC News, отстранил Голдберг на две недели, чтобы она могла подумать и осознать последствия своих комментариев, говорится в заявлении.

Кадр из фильма Привидение Вупи Голдберг в фильме Привидение

Новость об отстранении последовала через день после обсуждения графического романа о Холокосте «Маус», удостоенного Пулитцеровской премии. Школьный совет штата Теннесси решил исключить роман из учебной программы для восьмого класса. «Если вы собираетесь говорить на эту тему, то давайте будем откровенны. Потому что Холокост — это не о расе. Нет, это не связано с расой», — заявила Голдберг и добавила, что «Холокост — это о бесчеловечном отношении человека к человеку».

Одна их соведущих возразила, что Холокост был связан с «преследованием евреев и цыган».

«Но это две группы белых людей, — перебила Голдберг. — Ты упускаешь суть. Как только вы все сводите к расовой принадлежности, вы выходите на протоптанную дорожку. Давайте подумаем, в чем тут действительно дело. В том, как люди относятся друг к другу. Это проблема. Не важно, черный ты или белый, потому что и черные, и белые, и евреи… все пожирают друг друга».

Подготовка холокоста в Бабьем Яру. 1943

Американские пользователи Twitter и читатели Fox News обсудили ситуацию.

«Может быть, пришло время игнорировать исключительных актеров, артистов, спортсменов и т. д., когда они высказывают свое мнение по вопросам, в которых они не являются признанными авторитетами. Я не могу иметь полезное мнение ни по одной из перечисленных тем, но я могу со знанием дела говорить о компьютерах, английском языке и биологии, среди прочего. Единственное публично полезное мнение — это «взвешенное мнение», подкрепленное авторитетными знаниями», — пишет J*P.

«Да, когда я хочу понять экономику, геополитику или науку, я всегда спрашиваю знаменитость», — отвечает bubbajewford.

«В программе The View редко проводятся интеллектуальные и научные дискуссии. Это знаменитости, а не социальные комментаторы, историки или учителя, поэтому и делаются подобные заявления», — считает deckhughes.

«И они совершенно не представляют, насколько они ответственны за то, что разрывают эту страну на части своей глупостью. Вупи должна быть изгнана из эфира. Навсегда», — категоричен nobody816.

«Другими словами, The View — это группа невежд, болтающих для создания рейтингов», — уверен coldsmoke114.

«Вас забанят на стольких сайтах и платформах за распространение «дезинформации». То, что она сказала, на 100% дезинформация, и это уже не первый раз. Она и The View должны быть забанены за дезинформацию», — злится phoenixflyer.

«Применяя логику, использованную Голдберг, можно привести аргумент, что рабство не было расистским. Черные африканские рабы продавались работорговцам другими черными африканцами. Сказка о том, что белые люди ходили в джунгли и выслеживали потенциальных рабов, смехотворна и была тщательно развенчана», — размышляет willysteamrocket.

Цитата из мф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Глупость

«Что ж, мы официально упали в кроличью нору, из которой никто не сможет выбраться! Что происходит с этим миром? Боже правый, интерпретация истории в наши дни просто невероятна. Я боюсь за наши будущие поколения», — указывает Freetospeak349.

«Вы правы, у левых нет никаких шансов выйти из времен глупости. Они просто усиливают свою риторику, и от этого становится только хуже», — думает CashGrassOrAss.

«Когда же ее настигнет культура отмены? Возможно, ей дадут награду за храбрость», — предсказывает iia615.

Как сообщало ИА REGNUM, в США усиливается движение, запрещающее в школах книги о сексуальном развитии детей и подростков, а также о различных сексуальных ориентациях. Борьба с книгами о сексуальной и расовой идентичности не нова для американских школ, однако в этот раз политика оказала особое влияние на ситуацию.