Наконец-то случилось, сбылось, уважаемый читатель. Нет-нет, не подумайте, что Никол Пашинян узрел, что он и его команда, полностью провалив как внутреннюю, так и внешнюю политику, поставили под угрозу безопасность Республики Армения (далее — РА) и покаявшись перед гражданами РА и Нагорно-Карабахской Республики подали в отставку. Естественно, при этом создав необходимые условия для формирования временного правительства, которое в течение полугода-года будет способно обеспечить безопасность РА и подготовит соответствующие условия для проведения внеочередных выборов в Национальное собрание РА. Этот процесс не должен стать повторением изначально обреченного на провал сценария коллег из оппозиции, реализованного в период после 10 ноября 2020 года (после дня принятия Совместного заявления глав Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе) и вплоть до 20 июня 2021 года (дня проведения внеочередных выборов в Национальное собрание РА, по итогам которых партия «Гражданский договор», несмотря на катастрофическое поражение в Карабахской войне (сентября-ноября 2020 года) набрала 53,91% голосов из 49% от общего числа избирателей, принявших участие на выборах).

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а что же такого неординарного случилось, сбылось? А случилось следующее. Глава МИД РА Арарат Мирзоян 2 февраля 2022 года в ходе пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Ереване сделал ряд примечательных заявлений, как-то: «Решение (нагорно-карабахского конфликта — А. Г.) не найдено, и мы должны продолжить переговоры в этом формате (имеется в виду формат Минской группы ОБСЕ — А. Г.). И одним из путей урегулирования является определение параметров всеобщего мирного договора, его разработка и подписание». Заметим, что первая информация об этой пресс-конференции в интернет-изданиях РА появилась в 13:59. Так вот, уже в 16:12 азербайджанское интернет-издание Minval. az опубликовало статью под заголовком «Ереван закладывает «мины замедленного действия» для новой войны». Мне уже приходилось писать, что именно это издание является одним из главных рупоров апшеронского султана Ильхама Алиева. Причем изложение позиции азербайджанских властей по наиболее болезненным для Азербайджана вопросам доверяется автору этого издания Тофиге ханум, под псевдонимом Нурани. Прежде чем процитировать Тофигу ханум, для полноты картины отметим, что на пресс-конференции Арарат Мирзоян особо подчеркнул, что именно формат Минской группы ОБСЕ (далее — МГ ОБСЕ) наделен исключительными полномочиями для достижения политического урегулирования нагорно-карабахской проблемы, указав при этом, что важно не забывать выработанные сопредседателями МГ ОБСЕ принципы урегулирования, а именно: о праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение, неприменения силы или угрозы применения. А теперь рассмотрим, как на все сказанное А. Мирзояном реагировала Тофига Ханум. «Армения вновь торпедирует переговоры — на сей раз уже в рамках постконфликтного урегулирования. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе своей пресс-конференции не только заявил, что, оказывается, подписание мирного договора с Азербайджаном, «связано с решением Карабахского конфликта», прозрачно намекнув, что Ереван этот конфликт решенным не считает. Глава армянской дипломатии отметил: «Решение еще не найдено, и мы должны продолжить переговоры в этом формате (МГ ОБСЕ — А. Г.). И одним из путей урегулирования является определение параметров всеобщего мирного договора, его разработка и подписание», — а затем добавил: оказывается, «важно помнить» о выработанных сопредседателями принципах урегулирования, в частности, о «праве народа Карабаха на самоопределение»… Однако вряд ли речь идет о дипломатической квалификации господина Мирзояна, который вслед за Сержем Саргсяном не разобрался в сути переговоров, в которых сам участвует… Словом, господин Мирзоян озвучивает те же «установки» и «аргументы», при помощи которых Армения четверть века торпедировала переговоры и это куда опаснее, чем может показаться на первый взгляд. По сути, Ереван уже сегодня закладывает «мины» замедленного действия для будущей войны». Что же так сильно взволновало Нурани и с какого это перепугу она вспомнила третьего президента Сержа Азатовича Саргсяна?

Министерство иностранных дел Республики Армения Совместная пресс-конференция Арарата Мирзояна с Александром Шалленбергом

Политическому обозревателю квалификации Нурани поводом для беспокойства, несомненно, стало эксклюзивное (полуторачасовое) интервью третьего президента РА Сержа Саргсяна о переговорном процессе по нагорно-карабахской проблеме, данное им весьма подготовленному интервьюеру Давиду Саркисяну 31 января 2022 года. Во истину в этом интервью уважаемый Серж Азатович дает исчерпывающие оценки переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию (в 2008—2017 годах), при этом деликатно умалчивая о тех вопросах, заданных армянской стороной своим азербайджанским визави, реакция на которые выставляла президента Азербайджана в деструктивной роли политика, торпедирующего переговорный процесс. Я не стану подробно анализировать ответы Сержа Саргсяна, прозвучавшие в его интервью. Ибо такой анализ, убежден, должен быть положен в основу выработки концепции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на современном этапе. Благо то, что признаки понимания этой истины наконец-то стали доступны властям РА, в частности, министру иностранных дел РА Арарату Мирзояну.

Национальное Собрание Республики Армения Арарат Мирзоян

Вместе с тем не могу не напомнить читателям, что именно в годы президентства Сержа Саргсяна президентами России, Франции и США были приняты (в Аквиле — 2009 г., Мусконе — 2010 г., Довиле — 2011 г., лос-Каносе — 2012 г. в Лох Эрне — 2013 г.) пять совместных заявлений по нагорно-карабахскому урегулированию, в каждом из которых подчеркивалась безальтернативность мирного урегулирования конфликта с учетом положений и принципов Хельсинкского Заключительного Акта (1975 г.). Специально для забывчивых политобозревателей приведу выдержку из статьи глубокого знатока нагорно-карабахской проблематики, талантливого политического обозревателя, светлой памяти Левона Мелик-Шахназаряна, который на доступном для широкого круга читателей языке по горячим следам Совместного заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, принятого 18 июня 2013 года в Лох-Эрне, опубликовал статью под заголовком «Лох-Эрнское заявление президентов России, США и Франции новый подход к старой проблеме», в котором, в частности, написано: «Указав на основные принципы (президенты США, Франции и России — Обама, Олланд и Путин — А. Г.) урегулирования конфликта — неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение — посредники (сопредседатели МГ ОБСЕ — А. Г.) впервые указали на принцип равноправия и права народов на самоопределение, на игнорирование которого мы указывали еще несколько лет назад».

Аппарат президента Республики Армения Серж Саргасян

По сложившейся традиции хотелось бы завершить это мое скромное наблюдение событий минувшего дня на оптимистической ноте. На вопрос интервьюера Давида Саркисяна: «Я хочу от Вас услышать ожидание, видение, представление о том, как мы в этой разбитой, сломленной, в дипломатическом отношении безликой ситуации можем послать миру сигнал, тем более что оттуда сигналы периодически получаем, например, из Франции, что вопрос статуса Арцаха для нас является, приоритетом, должен быть вопросом повестки…»Последовал ответ Сержа Саргсяна: «Я несколько раз на этот вопрос отвечал и говорил следующее, что эти власти неспособны это сделать. Я найду поводы, чтобы это сказать более подробно, но я думаю, что та часть нашей общественности, которая считает, что Арцах армянский, та часть, которая считает, что мы в состоянии распрямить нашу спину, я призываю всех этих людей сплотиться и потребовать, чтобы они прекратили политическое нищенство. Мольбы о мире никогда не приводили к миру. Никогда не приводили. Сказанное мною не о том, что не нужно стремиться к миру. Наоборот. В сказанном мною, и в начале, и сейчас, прошу, чтобы никто не искал элементов реванша. Я говорю следующее: что мы, хоть и разбиты, хоть и слабы, хоть и подверглись капитуляции, мы имеем возможность восстановить переговорный процесс».

Давид Саркисян: «И то, что по праву наше, должно ныть нашим».

Серж Саргсян: «Да. А наше что? Наше — право населения Нагорного Карабаха на самоопределение. Да это право неотъемлемо. И очень длительное время международное сообщество это подтверждало. И если мы своими действиями сейчас будем подталкивать международное сообщество поменять мнение, это уже не проблема международного сообщества, это наша проблема».