В США 27-летний мужчина открыл огонь в колледже Бриджуотер в штате Вирджиния, в результате чего были убиты полицейский и сотрудник службы безопасности. Происшествие произошло на фоне волны заявлений о заложенных бомбах в американских университетах.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в учебных заведениях

Оба офицера отреагировали на звонки о подозрительном человеке возле одного из залов на территории колледжа, в это время подозреваемый открыл огонь, убив обоих. Александр Вайт Кэмпбелл скрылся с места происшествия, но примерно через полчаса был задержан полицией.

Ранее на этой неделе угрозы получили несколько других университетов США. Во вторник Калифорнийский университет перешел на дистанционное обучение из-за угрозы массовой стрельбы. Помимо этого, несколько колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество афроамериканских студентов, получили сообщения о заложенных бомбах.

Aegis Maelstrom Калифорнийский университет. Лос-Анджелес

Американские интернет-пользователи обсудили трагедию под соответствующей публикацией Fox News.

«Печально то, что позже мы узнаем, что можно было предотвратить трагедию, так как стрелок был подозрительным, но ничего не было сделано, чтобы предотвратить это. Мои мысли и молитвы с этими храбрыми людьми, их семьями, друзьями и коллегами. Покойстесь с миром», — пишет RaginTexan79.

«Мы живем в 30 минутах езды от колледжа, и это был сумасшедший день! Это красивый, маленький, частный, очень дорогой колледж. В этом тихом городке никогда ничего не происходит. Очень жаль этих двух офицеров, их семьи и весь колледж/общество. Мое сердце болит за всех», — комментирует Amy87.

Alma mater Колледж Бриджуотер. Вирджиния

«Я работаю в крупном университете штата, у нас самый большой кампус в США. Мы испытываем трудности с набором сотрудников полиции как раз из-за подобных событий. Кроме того, студенты и даже некоторые преподаватели не доверяют полиции в нашем кампусе и в городе в целом. Нам нужна наша полиция в кампусе, и мы должны всячески поддерживать ее. То же самое касается и моих коллег-преподавателей, которые настороженно относятся к полиции, хотя каждый день они находятся под ее защитой», — указывает sciencerocks.

«Всего пару недель назад ребенок из школы Embry Riddle, обучение в которой стоит около $50 тысяч долларов за семестр, пытался устроить стрельбу в школе. Что-то не так с богатыми детьми в наши дни», — считает stonewall2022.

«Я не учился в колледже Бриджуотер, но некоторые из моих друзей учились. Это очень дружная сельская среда, и мое сердце искренне болит за этих двух офицеров и их семьи», — рассказывает — m-294.

«Абсолютная трагедия, и мои искренние молитвы за семьи погибших. Мои молитвы со всеми, кто причастен к этому ужасно трагическому событию. Герои живут каждый день, и нам нужны наши мужчины и женщины в форме. Нам не нужна политика «мягкой борьбы с преступностью», — подчеркивает commonsense101937.

«Это такой шок — я живу недалеко от Бриджуотера, и это последнее место на земле, где я ожидал такое! Искренние соболезнования семьям жертв и университету, и молюсь о том, чтобы Божья сила и милосердие поддерживали всех вас в ближайшие дни и месяцы», — пишет bb804.

«Вот что происходит, когда общественность соглашается с тем, что полиция не должна финансироваться, и относится к ней с общим неуважением, которое вы видите каждый день. Ситуация будет только ухудшаться, если не будут приняты серьезные меры», — рассуждает joseph976.

«Это не трагедия… это преступление», — указывает kaysright.

«Я рад, что окончил колледж в 80-е годы, когда студенты учились и искали лучшие возможности для трудоустройства. Не было не критической расовой теории, ни BLM, только образование», — вспоминает lauriemar751.

Напомним, что несколько американских колледжей и университетов, в которых исторически преобладает количество учеников-афроамериканцев, получили сообщения об угрозе взрыва 1 февраля, через день после того, как похожие угрозы вынудили часть университетов отменить занятия.

Это третий случай в этом месяце, когда колледжи и университеты столкнулись с подобными угрозами. В данный момент ведется расследование.