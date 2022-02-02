«Жирный намек!» — на Украине назвали регионы, которые хотят быть частью РФ
Генерал-лейтенант вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Забродский назвал регионы Украины, жители которых желали бы войти в состав России. Об этом военный заявил 1 февраля в эфире украинского телеканала «Эспрессо».
"Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией [России] или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть [Украины]. Условное направление — Харьков, Днепр (бывший Днепропетровск. — М. Р), Херсон и аж до Одессы», — приводит его слова ИА Красная Весна.
Заявление украинского генерала обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина.
«Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский считает, что жители ряда городов хотели бы войти в состав РФ. «Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон — и аж до Одессы», — уточнил он. Намекает на раздел страны по Днепру?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».
«Жирно так намекает…» — написал Xtan do Ngou, esq.
«И что же украинская власть сделала, чтобы эти города не хотели в Россию? А, точно, русский язык запретила. Вы их сами выталкиваете с Украины, но «виноват» Путин», — отреагировала Людмила О.
«Интересна дальнейшая судьба генерала», — задумался HaNan.
«Он ещё не на «Миротворце»?» — с сарказмом поинтересовался Андрей.
«Да ладно. Прославляйте хуторских героев (вероятно, речь идет, прежде всего, о главарях ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и тут вся территория непонятно куда захочет уйти…» — добавил Валерий.
«Что-то знает. Бежать будет первый», — пишет Максим Т.
«Какие намеки? Давно пора», — прокомментировал Tarapa.
«Не думаю, что России это надо… Гири на ногах… Лучше пусть будет сосед со внеблоковым статусом!» — отметил Иван Б.
«Да так оно и есть — весь юго-восток, так будет точнее…» — считает «Дон Сезар».
«Да чего там намекать? Так оно и будет. И не в такой уж далёкой перспективе», — подытожила Тамара.
«Думаю, перечень тех регионов, которые не хотят воссоединения [с РФ], гораздо короче…» — написал Candro Nomadi.
«А тех, которые хотели бы присоединиться к Польше или Венгрии?» — поинтересовался не без сарказма Alexander S.
«Кто кого будет спрашивать», — ответила ему (Alexander S.) Алина К.
«А чего не так? Генерал дело говорит», — смеется Николай В.
«Порвать страну — это и задача тех, кто восемь лет назад на крови пришел к власти, а нет страны, нет и конституции с ее внеблоковым статусом…» — добавил Nikola I.
«Думаю, регионов немало», — подытожила Наталья Б.