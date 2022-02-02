В Южной Корее обсудили высказывания кандидатов в президенты о медицинском страховании иностранцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 30 января кандидат в президенты от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль написал в социальной сети Facebook о том, что в случае прихода к власти он намерен ужесточить стандарты проверки иностранцев, проживающих в Южной Корее и пользующихся услугами Национальной службы медицинского страхования (NHIS).

Юн сказал, что поднимет планку для иностранцев, чтобы охват службы медицинского страхования был менее доступным для членов их семей или других иждивенцев.

«Восемь из десяти человек, воспользовавшихся в 2021 году услугами службы медицинского страхования, приходятся на граждан Китая, причем шесть из них были иждивенцами», — сообщил Юн Сок Ёль.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

Он добавил, что китайские иждивенцы, которым NHIS возместила наибольшую сумму, получили около 3,3 млрд вон (~$2,72 млн), при этом оплатив лишь 10% своих медицинских счетов.

«Иностранцы, желающие подать заявку на страховое покрытие, должны прожить в Южной Корее не менее шести месяцев, однако их иждивенцы не подпадают под такие требования, — написал экс-генпрокурор. — Это позволяет им приехать в страну, чтобы воспользоваться услугой страхования, и уехать вскоре после того, как они закончат лечение».

Между тем кандидат в президенты от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён раскритиковал заявления Юна. На своей странице в Facebook он попросил Юн Сок Ёля прекратить «политику, поощряющую ненависть к иностранцам».

Цитата из видео «이재명 지사 개발이익은 공공 위해 쓰여야» пользователя 경기도청방송국GTV. youtube.com Ли Чжэ Мён

«Дело в том, что страна получила более 500 млрд вон от страховых выплат иностранных граждан, — сказал Ли. — Те, кто на самом деле пользуются этой услугой (пр. — то есть те, чьи суммы возмещения превышают их страховые выплаты), являются гражданами Южной Кореи».

"Начинаю все больше разочаровываться в Юн Сок Ёле», — пишет dian***.

«Давайте не будем забывать того факта, что жена Юна платит за страховку копейки, а получает лечение на миллионы!» — призывает moon***.

«Если Юн придет к власти, нашей экономике будет очень плохо», — предполагает yaco***.

«Как-то нашего кандидата в президенты «штормит», один день за белых, другой день — за красных», — отмечает sing***.

«Взгляните на Абэ! Он стал премьер-министром Японии будучи негативно настроенным к Южной Корее. Да, его рейтинги взлетели, однако экономика пришла в упадок и те, кто за него голосовал, потом кусали локти», — пишет six3***.

«Если Юн станет президентом, он разрушит нашу страну!» — предполагает myun***.

«В очередной раз убеждаюсь в том, что Юн показывает себя некомпетентным и легкомысленным человеком», — отмечает hani***.

«Лучше бы думал о том, как оживить экономику и нарастить экспорт!» — ljkp***.

«Президент в первую очередь должен думать о гражданах своей страны!» — возмущается name***.

«Иностранцы приносят нам порядка 500 млрд вон прибыли благодаря медицинскому страхованию», — отмечает lym2***.

«Реально ли восстановить нашу экономику без иностранных рабочих?» — интересуется sunj***.

«Что-то мне подсказывает, что если Юн станет следующим президентом, наша страна будет обречена на войну», — предполагает chim***.

«Юн Сок Ёль опасен — это факт!» — пишет sjoa***.

«Глупо пытаться получить голоса через ненависть к другим нациям», — отмечает ljkp***.