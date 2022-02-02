Киев не предоставит Донбассу особый статус и право вето на общегосударственные решения. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польской газете «Речь Посполита».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Настоящий украинский

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал Кулеба.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time, «Первый независимый» и «Наглый». Многие критически оценили высказывание Дмитрия Кулебы, указав на то, что оно равнозначно отказу от выполнения «Минска».

"Принуждение к миру всё ближе», — написал Pav Br.

«Да откажитесь вы уже прямо от выполнения Минских, будьте мужиками», — с сарказмом добавила Tatiana I.

«Минские [соглашения] — это не меню», — пишет Дмитрий.

«А вот глава МИДа — это лицо, входящее в перечень лиц, уполномоченных озвучить официальную политику государства. То есть Минска не будет — теперь практически официально. Возвращать Донбасс Украина не намерена. Отакои (так вот. — О. П.)…» — написала Лизанька.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Но если на карте ты не укажешь Донбасс, как Украина тебя сразу на «Миротворец» и куча уголовных дел… Демократия по-американски», — ответила Лизаньке Ameli L.

«Пусть лучше прочитает Минские соглашения, там всё написано, а по поводу подписания — это вопрос к Петюне [Порошенко]», — добавил Сергей К.

«Так и скажите, что ни Донбасс, ни Крым вам не нужны! И живите себе спокойно. Нечего распинаться и бессмысленно тратить деньги на американское оружие!» — призвал «65 413».

«Если бы прихлебатели из корыта власти хотели вернуть Донбасс, то давно бы решили эту проблему. Зачем им миллионы голосов на выборах против них?» — отметил «Вал».

"Украина отказывается предоставить Донбассу особый статус, как то написано в Минских соглашениях, но «не выполняет» Минские соглашения Россия. Клинические идиоты!» — отреагировал Александр.

«А «воевать» с Россией восемь лет и кричать, что Россия «может напасть» — не идиоты?» — смеется Андрей в ответ Александру.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Вообще, ситуация интересная. Не выполнят Минск — обвинят в срыве договоренностей. Выполнят — скажут: зрада. Цугцванг, не иначе», — смеется I.

«Пусть не даёт. Россия признает республики с последующими последствиями», — отметил Дмитрий К.

«Я и говорю, *рен Зеля что выполнять будет. Он нациков *сытся больше, чем любых партнёров», — подытожил Viktor K.

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