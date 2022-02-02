Верховная рада Украины 1 февраля поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, приведшим к потере Крыма в 2014 году. За соответствующее постановление проголосовали 229 депутатов Рады, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Про Крым

«Основными задачами ВСК является проведение проверки сведений о фактах и лицах, способствовавших «временной оккупации» Автономной Республики Крым, проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших временной оккупации АРК», — указано в пояснительной записке.

Уточняется, что по результатам данной проверки должны будут быть привлечены к ответственности виновные.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, VESTI и «Новое Издание».

«Под пастора (бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов — М. Р.) копают?» — задался вопросом R Ro.

«А по взрывам в Балаклее (склад с боеприпасами — М. Р.) тоже создавали. Есть уже результаты?» — задалась вопросом Татьяна.

«Спустя 8 лет? Дебилы», — отреагировал Алекс.

«Ещё несколько дармоедов с безумными зарплатами», — пишет Татьяна К.

«Ну и толку с этого? Очередного кума захотели в кормушку запихнуть? Молодцы, обезьяны. Всё равно сделаете виноватым Путина, у вас других вариантов нету», — отреагировал Влад.

«Аннексия была в 1991, и она закончилась в 2014», — подчеркнул Вячеслав Михайлович.

«Смотрю, украинские фантомные боли по Крыму никак не отпустят…» — добавил Евгений.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Пете [Порошенко] и его окружению вывешивают «красные флажки», — отметил egoriann.

«Может, пора арестовывать, а не создавать видимость? Можно подумать, никто на Украине не знает, кто сдал Крым и кто дал приказ убивать Донбасс», — написал Александр, также намекая на экс-главу СНБО Украины Александра Турчинова.

«Переворот 2014 года в Киеве и сдал Крым. И Донбасс восстал против фашистского переворота в Киеве», — пишет Alexis C.

«Неужели никому не приходило в голову, что если бы не госпереворот… то и Крым, и Донбасс были бы, как и до 2014. А с чего всё началось? Ах, избранный большинством президент не подписал… [ассоциацию с ЕС]. И она стоила потери территорий и жизней?..» — задался вопросом Васька.

«Главное, своевременно», — отреагировал с сарказмом FabRyo.

«Главное, чтобы на самих себя не вышли», — добавил Дмитрий З.

«Как всегда, будет назначение виновных!..» — смеется Кирилл.

«У них все равно виноваты будут Путин с Януковичем», — прокомментировала Татьяна.

«Это событие у нас революцией гидности (достоинства — М. Р.) зовётся», — отметил Павлик Э.

«И что? Хоть одно расследование СК чем-нибудь закончилось? Зелебобусы (вероятно, речь о депутата фракции «Слуга народа» — М. Р.) готовятся к выборам. Надо ж как-то, что-то… [электорату] рассказывать», — написал Kyrortnik.

President.gov.ua Президент Уркаины Владимир Зеленский на встрече с депутатами «Слуги Народа»

«А в 2024 проголосуют за создание ВСК по майдану», — пошутил Сергей.

«Разве американцы позволят на них выйти?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Крым продолжает радоваться, что не участвует в митингах сумасшедшего дома», — добавила Anna.

«Не прошло и полгода… Нет, года… Тьфу ты, и десять лет не прошло!» — смеется Ольга.

«Эстонское радио отдыхает… Черти просто…» — иронизирует MBS.

«Создавать пора комиссию по сдаче Киева! Крым неактуально!» — с сарказмом подытожил Sevavatnik.