После опубликования части отчета Сью Грей о расследовании вечеринок премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал опубликовать все возможные материалы, которые касаются вечеринок во время локдаунов. Премьер извинился перед британцами в парламенте, однако на Даунинг-стрит заявили, что не могут подтвердить оплату штрафа кем-либо из сотрудников, в том числе Борисом Джонсоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Пользователи соцсетей призывают столичную полицию раскрыть имена тех, кто присутствовал на вечеринках помимо Джонсона, и рассказать, какое наказание они получат. Заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рэйнер написала в своем Twitter-аккаунте: «Это не должно быть проблемой. У общества есть право знать. Каплю прозрачности не должно быть так сложно получить от Бориса Джонсона».

Ряд пользователей согласились с призывами лейбористки, они считают, что опубликование списка нарушителей поможет британцам понять, за кого они будут голосовать на следующих выборах и кому они могут доверять.

«Абсолютно! Нам необходимо знать, за кого голосовать!» — отметил @Davcock57.

«Время назвать, пристыдить и избавиться от нарушителей. Как консерваторы могут голосовать за тори? За что именно они голосуют? Нельзя говорить, что они все такие, потому что есть много членов парламента, которые соблюдали правила и уважали страну», — написал @Yousaf_S_1987.

Цитата из видео «Who is Sue Gray — BBC News» на YouTube Сью Грей

Часть комментаторов предположили, что даже если всех нарушителей заставят платить штрафы, они ничего не потеряют, потому что их запишут в расходы, и казначейство все компенсирует.

«Они скорее всего запишут их как расходы», — предположил @kraftykerr.

«Все равно они будут заявлены как расходы», — уверен @mur84073691.

Некоторые пользователи написали, что их не волнует, кто именно нарушал правила и будет платить штрафы, но их очень беспокоит то, что в конечном счёте эти штрафы могут быть уплачены населением из налоговых поступлений.

«Я не понимаю, зачем нужна секретность, если они всего лишь будут оштрафованы. Единственная надежда на то, что мы как налогоплательщик, в итоге не будем платить их штрафы», — прокомментировал @1963sharon.

Многие пользователи отметили, что лейбористы ведут себя так, будто они «белые и пушистые» и соблюдали все правила. В комментариях призвали опубликовать список всех депутатов, которые нарушили правила за время пандемии, а не только консерваторов. Они уверены, что лейбористов среди нарушителей немало.

«Я думаю, это также должно применяться к лейбористам, потому что их лидер (Кир Стармер — прим. Д.С.) также нарушил правила, но назвал это «рабочим ланчем», — написал @Stressedcat.

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«Некоторые лейбористы-правонарушители просто скрыли все чуть лучше», — объяснил @gorml.

«Опубликуйте имена всех членов парламента, которые нарушили правила, их полно во всех партиях», — отметил @GarethE59969875.

Haykakan.top Парламент Великобритании. Вестминстерский дворец. Лондон

Пользователи призвали не использовать политику «одного правила для всех, другого — для политиков», отметив, что про обычных нарушителей в СМИ рассказывали и даже осуждали.

«Члены британского общества, которые нарушали правила, были названы, пристыжены и оштрафованы. Нарушители с Даунинг-стрит должны быть подвергнуты тому же самому. Если у них проблемы с репутацией, это плохо. Но нужно было думать, прежде чем нарушать правила», — написал @Elmhart.

«Если они нарушили правила, они должны быть названы, как это происходило с обычными людьми в желтой прессе», — прокомментировал @Jaxon 000 .

«Это странно, что многие люди, которых оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений, были названы, так почему же не назвать и не осудить тех, кто участвовал в алко-вечеринке на Даунинг-стрит? Или на Даунинг-стрит применяемые законы игнорируются и отрицаются?» — поинтересовался @DisabledScot.

Некоторые комментаторы считают, что лейбористы торопят события, они верят, что список имен нарушителей будет опубликован вместе с полным отчетом Сью Грей или он будет его частью.

«После того как полиция закончит свое расследование, у нас должен быть полый отчет Грей, оттуда мы и узнаем имена всех, кто нарушил правила», — уверен @ALP4rks.

В комментариях отметили, что все участники вечеринок достойны увольнения лишь за то, что они пьют на работе.

«Основываясь на том, что нам говорят, пристрастие к алкоголю — это культура парламента. Я думал, что они там сидят для того, чтобы работать! Для многих людей пьянство на рабочем месте само по себе заслуживает увольнения», — написал @chocxmas.

Цитата из к/ф «21 и больше». реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США Вечеринка

Среди пользователей, которые считают, что опубликование списка нарушителей бессмысленно, есть те, кто уверен, что лейбористы требуют его для того, чтобы устранить конкурентов.

«Да, лейбористы, давайте назовем всех работающих государственных служащих», — написал @eddy_tedster.

«Если вы чего-то и хотите, так это опубликовать их имена в СМИ, чтобы уничтожить их карьеры», — отметил @notlistenning1.

Напомним, полиция Лондона проводит расследование возможные нарушений коронавирусных ограничений на 12 мероприятиях, которые состоялись на Даунинг-стрит во время локдаунов в 2020 и 2021 годах.