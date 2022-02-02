Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отправляется с визитом в США, где он пробудет со 2 по 5 февраля. Как передает пресс-служба МИД Польши, в Вашингтон его пригласил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «В ходе встреч будут обсуждаться актуальные вопросы евроатлантической безопасности, в том числе кризис, вызванный агрессивной политикой и действиями России и Белоруссии, сотрудничество трансатлантического сообщества в ответ на сложившуюся ситуацию. Также будут рассмотрены вопросы энергетической безопасности, включая «Северный поток — 2», и кооперация с США в рамках инициативы «Троеморья», — сообщается в официальном заявлении польского министерства.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Збигнев Рау

Но это, как говорится, ни о чем. Некоторые подробности раскрыл в ходе брифинга посол Польши в США Марек Магеровский. Он отметил, что Рау посещает Вашингтон в двух «шляпах» — главы польской дипломатии и председателя ОБСЕ. По словам посла, основными темами переговоров с Блинкеном станут «концентрации российских войск вокруг Украины» и «возможное усиление восточного фланга НАТО». Как заявил Магеровский, «американская сторона в последнее время неоднократно давала понять, что нет другого варианта и другого выхода, кроме укрепления обороны Польши, Румынии и стран Прибалтики, что это фактически единственный способ сдержать Россию и остановить ее от неразумных действий». Но так ли это на самом деле? Сомнение вызывает тезис Магеровского о нацеленности США на укрепление восточного фланга Североатлантического альянса.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

На недавнем брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс изложил видение Вашингтона по этому вопросу. В его интерпретации укрепление восточного фланга означает «приведение тысячи американских военнослужащих в состояние повышенной готовности, если они будут призваны на службу Североатлантическим советом». При этом он довольно спокойно прокомментировал визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным. Прайс напомнил, что «ряд наших коллег по всему миру взаимодействуют с Российской Федерацией», и заявил: «Я предоставлю нашим венгерским союзникам самим охарактеризовать свое взаимодействие с Москвой». Очевидно, это не совсем то, что хотели бы от представителя Госдепартамента услышать некоторые польские «ястребы», считающие, что «венгерский премьер действует в интересах России за счет Украины».

Администрация президента США Джо Байдена год не принимала у себя министра иностранных дел Польши. И то, что это случилось лишь после того, как Варшава в начале 2022 года заступила на пост председателя ОБСЕ, может говорить о том, что Рау в первую очередь пригласили в качестве действующего главы Организации, которую американцы определили третьей площадкой в диалоге с Москвой (первые две — двусторонние контакты и формат НАТО — России). В этом контексте визит Рау означает, что Блинкен его ознакомит с ходом переговорного процесса по линии США — Россия и принятыми решениями. Интрига заключается в том, какого рода являются эти решения — промежуточные или близкие к окончательным. Но в любом случае у польского министра появляется шанс (при условии, что он грамотно сыграет) оказаться наиболее вовлеченным в ход определения новой архитектуры безопасности в Европе по сравнению с его коллегами из стран Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.

Vargunn Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

Помешать Рау здесь могут свои. Помимо президента Польши Анджея Дуды, который использовал украинский кризис для привлечения внимания к собственной персоне, свою операцию начал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Как отмечает польский еженедельник Polityka, именно премьер стал тем, кто неожиданно объявил о намерении Польши передать вооружение украинским военным. А после с его именем стали связывать вовлечение Варшавы в анонсированный британским министром иностранных дел Лиз Трасс альянс Великобритания — Польша — Украина. «Это еще одна формула, позволяющая позиционировать премьера как государственного деятеля, мыслящего стратегически и вовлеченного в большие дела, — пишет издание. — Инициатива, поддерживающая дееспособность Моравецкого во внутренней политике, в которой многие уже обрекли его на маргинализацию».

Кстати, в аналогичной ситуации находится и британский премьер Борис Джонсон. Его атакуют однопартийцы, эксперты предполагают, что под Джонсона активно копает Трасс, мечтающая занять пост главы правительства. Моравецкий в свою очередь провалил диалог Варшавы с руководством ЕС и подставил правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) с программой экономических реформ «Новый курс», все чаще как о его преемнике говорят о министре развития и технологий Петре Новаке. В нынешней ситуации британская игра польского премьера ничего не добавляет Польше. Ведущие американские издания с настороженностью воспринимают участие Моравецкого в саммитах европейских правых партий, критически настроенных к ЕС. Вопросы есть и к Лондону. Как отмечает The New York Times, Великобритания хочет «избежать чрезмерного подчинения США» и отстраивает свою политику не только от Берлина и Парижа, но «даже и Вашингтона».

Kancelaria Premiera Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Так что главе МИД Польши предстоят непростые дни. В ситуации, когда на Западе на словах звучат призывы сплотить ряды против «российской угрозы», а на самом деле идет борьба «всех против всех», Рау вынужден действовать в условиях раскола как польской политической сцены в целом, так и собственной партии PiS в частности. А ведь ему после Вашингтона в первой половине февраля предстоит еще посетить Киев, Донбасс и Москву. И это в тех условиях, когда даже прямая поддержка американцев, если они захотят ее оказать, не гарантирует легкого выхода Рау из варшавских политических лабиринтов.