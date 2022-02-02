Москва положительно оценивает деятельность рабочей группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, образованной для разблокирования коммуникаций в послевоенном Карабахе. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он напомнил, что импульс работе группы придали главы Азербайджана, России и Армении на встрече в Сочи 26 ноября 2021 года.

Что думают пользователи азербайджанских социальных сетей на этот счет?

Автор телеграм-канала «Эривань» о Новостях, культуре Азербайджана и бывших ханств пишет:

Admin:«Вы хотя бы в самой России сначала разберитесь со стройматериалами и дешевым «евроремонтом», а потом уже говорите о Карабахе».

В телеграм-канале «Azerbaijani Armed Forces» — Информационно-дискуссионном портале о новостях и аналитике Азербайджана делятся новостью:

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников:

«На сегодняшний день 14 российских компаний подали заявки на участие в восстановительных работах в Карабахе. Сюда входят сельское хозяйство, строительные материалы, железнодорожная линия, строительство энергетических объектов. Но пока неясно, обращения скольких компаний будут приняты».

Kremlin.ru Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сочи. 2021

Подписчики канала оставили много комментариев под этой новостью:

Namik Mirbabayev: «Как подали, так и заберите. Нам не нужно ваше «добро». И заберите своих миротворцев».

Егана Джаббарова считает, что Азербайджан мог бы и сам справиться с восстановительными работами:

Егана Джаббарова: «У нас была такая возможность развить свою промышленность на восстановлении Карабаха, жаль, что всё сливают иностранным компаниям».

Хасан Ахундов отвечает ей:

Hasan Akhundov: «Для этого нужно было перетрясти кучу чиновников))».

Пользователь телеграм под ником @HugoChavez91 считает, что ни к чему хорошему это не приведет:

@HugoChavez91: «Не надо их, надо держать подальше русских. Они хотят еще нашу нефть к рукам прибрать. Алекперов (Лукойл) хочет скупить побольше месторождений нефти в Баку. Ни в коем случае».

Пользователь Cavid не согласен с предыдущим комментатором и высказывает свою точку зрения:

Cavid Cavid: «Мне кажется, выгодно соглашаться, хотя бы на 3−4 компании из России. Это и экономически выгодно и политически выгодно. Пусть русские видят, что мы им партнеры. Чем хуже будут отношения Армении с Россией, тем лучше должны быть у нас».

@C1hacK: «Возьмут всех!»

Многие пользователи высказывают все-таки негативное отношение к тому, что российские компании подали заявки на участие в восстановительных работах в Карабахе:

@loveisnara: «Надеюсь, ни одного. Способствовали разрушению, теперь заработать хотите на восстановлении».

Gov.am Нагорный Карабах. Разрушения после обстрела

Рауф Казымов: «Не надо нам русский берег».

Рафаель Гаджиев: «В стране безработица выше крыши, народ бедствует, лучше бы своих граждан обеспечили работой и каким-то заработком».

Atabek Baybars: «Пускай подождут, когда мы освободим свои земли от их «миротворцев», будут Ханкенди восстанавливать».

Но все же есть те, кто не так категорически настроен, например, пользователь YouTube Гюндуз Алиев из г. Баку:

Гюндуз Алиев: «Если с добрыми намерениями, то ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Мы уважаем российский народ, несмотря на весь этот негативный тон в прошлых отношениях».