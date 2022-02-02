Украинцы будут воевать за свою страну до последней капли крови. Об этом 1 февраля заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

По словам британского премьер-министра, это произойдёт после «российского вторжения».

«Самое лучшее, что мы можем сделать, — это донести до граждан России, что украинцы будут сражаться за свою Украину до последней капли крови», — сказал он.

Читайте также: Борис Джонсон пообещал Украине войну до последней капли крови

Заявление Джонсона обсудили в телеграм-канале «headlines Украина».

«Какой «заботливый», аж на слезу пробило», — с сарказмом отреагировала Ольга Ж.

«В открытую готовят… [украинцев] к забою», — пишет АлександрЪ.

Parliament.uk Борис Джонсон в парламенте Великобритании

«То есть денег не дадут…» — задумался were.

«Да есть же ж, — до последнего украинца», — иронизирует Золотая Менора.

«Джонсон прямо один в один повторил известную шутку, что НАТО будет бороться с Россией до последнего украинца», — отметил один из участников обсуждения.

«Ты… за британцев давай отвечай!» — призвал Alex S.

«Сказала британская швабра. Так посылай своих вояк на помощь…» — добавил Евгений.

«Сейчас бы за этих олигархов идти воевать… Будто русские танки на Киев поехали, а не киевские на Донецк…» — написал не без сарказма Shine of Entropy.

«Эти друзья только и ждут, чтобы на Украине все погибли в войне с Россией», — отметил Andrey.

«Чего… [Джонсон] за украинцев расписывается?» — недоумевает Роман.

«Как же это все уныло… Англосакс точно уверен, несомненно, что каждый украинец готов погибнуть… Задача выполнена», — отреагировал Александр.

«Провокатор *ренов, валил бы к себе на острова… [Он] считает, что украинцы должны умереть за интересы англосаксов?» — не понимает Серж.

«Прошу заметить — воевать до последней капли крови будут украинцы. Так сказал британский премьер. Прямым текстом. А идиоты не слышат. В этом суть», — подчеркнул Dmitriy.

«Конечно, это же не ваша территория, не ваши люди, не ваша кровь… А эти… Так и… [*рен] с ними… Главное — землю можно раздерибанить потом…» — отреагировал Валерий Б.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Они этого и ждут. И территорию можно будет забрать», — добавила Елена.

«Своих, англоязычных, вези, вам же война нужна!» — призвал Vadim.

«Когда это произошло… Что английский рыцарь стал управлять гордыми казаками? Что нам еще надо сделать, пока у нас заберут последнюю каплю крови?» — задалась вопросом Марфа Лесная.

«Боря, тебя ждут дома. Забыл добавить «за наши интересы», — отреагировала Elena.

«Забрали все уже, распоряжаются нашей кровью», — подытожил один из комментирующих.

Читайте также: Сеть: «Будет чему взрываться на складах!» — США продолжают вооружать Киев