Авиакомпанию S7 оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения прав пассажиров рейса Барнаул — Новосибирск. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании S7

«Для них эти 200 тысяч, для такой компании, это пыль… Просто небольшие расходы на туалетную бумагу в офисе», — прокомментировал в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Г.

Денис Н. посчитал, что «гостиница, видимо, дороже обошлась бы».

А Вероника Ч. поинтересовалась, «а пассажирам-то возместили ущерб?». На что у Александра Н. возникла в голове мысль, что «неудобства получили пассажиры, а бабки, похоже, опять государство».

«Одного из крупнейших авиаперевозчиков оштрафовали на 200 тысяч. 200 тысяч эти заработаются за час, если не меньше. Для компании это как для обычного человека 20 рублей потерять», — решил Илья Е.

А Олечка Т. напомнила, что «в Краснодаре самолёт S7 на 10 часов задержали и пассажирам даже воду не дали».

«С профицитом компании 200 млрд. Это что? Плевок людям в лицо! Штраф должен был быть 500 — 700 млн», — подчеркнул подписчик Леон К.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Отметим, что речь идёт о рейсе в Новосибирск, который был задержан 3 октября 2021 года в аэропорту Барнаула. Причиной сбоя тогда называлась некорректная работа систем воздушного судна. При этом, как указывают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, вопреки требованиям законодательства, 28 граждан не были размещены в гостинице.

Кроме того, выяснилось, чтоперевозчик в 2021 году неоднократно несвоевременно рассматривал претензии пассажиров.