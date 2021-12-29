В США 120 федеральных тюрем перешли в режим изоляции после того, как 31 января двое заключенных, предположительно являющиеся членами банды MS-13, были убиты во время ссоры в одной из колоний в Бомонте, штат Техас.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Драка произошла незадолго до полудня. В результате четверо заключенных попали в местную больницу, где двое, Гильермо Риохас и Эндрю Пинеда, умерли. Согласно данным Associated Press, погибшие были членами уличной банды MS-13.

После инцидента бюро тюрем (BOP) США в целях предосторожности взяло под охрану все учреждения, объявил Эмери Нельсон, представитель BOP.

Отмечается, что во время драки никто из сотрудников не пострадал.

Luis Argerich Тюрьма

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Были убиты члены банды MS-13. Напомните мне, что в этом плохого?» — спрашивает Grill.

«Надвигается буря», — комментирует UncleD663.

«Как вы думаете, сколько членов банды MS-13 пересекли нашу открытую границу за последние 12 месяцев?» — интересуется jjcoolbreeze2020.

«Не лучше ли нам вообще не пускать нелегалов в страну? Тогда нам не пришлось бы тратить налоги на их содержание», — указывает diccus.

«Более 20% нелегалов в Калифорнии попадают в тюрьму. При этом 20−25% людей, живущих в Калифорнии, находятся там нелегально», — отвечает lexpa.

U.S. Navy Нелегальные иммигранты перелезают через забор на американо-мексиканской границе

«Неужели американские тюрьмы выполняют ту работу, которую Байден и его администрация отказались выполнять в борьбе с нелегальной иммиграцией?» — задается вопросом gasman.

«Очень жаль, что наши американские мужчины, находящиеся в заключении, должны делать то, чего не сделает наша правовая система», — считает montanaconservative493.

«Постоянные изоляции могут быть альтернативой, которую стоит рассмотреть. Это работает в традиционных зоопарках», — пишет strawdawgz.

«Заключенным нужно чем-то занять свое время. Голодные игры были бы идеальным вариантом — при условии, что они убирают за собой. Отличный способ сократить число заключенных и сэкономить деньги налогоплательщиков», — рассуждает wiseoldowl636.

«Не волнуйтесь. Администрация предателя Байдена делает все, чтобы еще больше членов MS-13 могли просто пересекать границу в США и летать по всей стране за счет налогоплательщиков. И благодаря поддерживаемым Соросом прокурорам и судьям эти члены MS-13 смогут нападать, насиловать, терроризировать и убивать многих американских граждан, прежде чем они отсидят хоть один день в тюрьме, если они вообще попадут в тюрьму. Это «подарок Америке» от демократов», — подчеркивает educated+experienced+conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джордж Сорос

«Это то, на что надеялись американцы! Вооружите весь персонал и пусть заключенные сражаются. Они хотят сражаться в любом случае», — комментирует foghorn-leghorn.

«Похоже, налогоплательщики получат небольшую передышку. Как хорошо. Разве не замечательно начинать день с таких приятных историй со счастливым концом?» — указывает vince273.

Ранее агенты пограничного патруля США в секторе Дель-Рио за неделю задержали нескольких нелегалов, ранее осуждённых за насилие над совершеннолетними, пытавшихся вновь проникнуть в Соединённые Штаты.