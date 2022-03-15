Канадские дальнобойщики собрались на протест против принудительной вакцинации от коронавируса, и хотя подобные протесты больше не являются чем-то новым для Штатов, издание Fox News отмечает, что позиция так называемых современных ковбоев в Канаде заслуживает внимания.

Эскиз. Дальнобойщики греются у костра. Художник Витковский Л.И. 1931г

Дальнобойщики, пишет журналист Дэвид Маркус, являются уникальной породой. В современном западном мире очень мало столь одиноких профессий, как вождение огромного грузовика по пустынным ландшафтам Северной Америки. Пока тяжелые шины проносятcя по бесконечным дорогам, мысли водителей вольны передвигаться по собственным внутренним маршрутам. Это люди, которые знают цену свободы. Фактически, они строят всю свою жизнь вокруг нее.

Показательна пренебрежительная реакция на протест со стороны их собственного правительства и многих СМИ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не уделил внимания митингу, в ходе которого большие грузовики окружили столицу Оттаву. По мнению Маркуса, таких политиков, как Трюдо и многих левых в Канаде и США, беспокоит не столько коронавирус, сколько мысль о том, что некоторые люди имеют наглость не соглашаться и даже игнорировать их приказы.

Канадский протест дальнобойщиков напоминает, что движение на шоссе является двухсторонним и обычные рабочие так же вольны игнорировать элиту, как элита игнорирует их. Ключевое различие заключается в том, отмечает колумнист, что элита не производит ничего, кроме шумной болтовни, а обычные люди действительно работают и заставляют общество функционировать.

(сс) Stepan_ Сторонники приветствуют грузовик на эстакаде в Мерритте, Британская Колумбия, 25 января 2022 года

Например, экономика США зависит от водителей грузовиков, которые доставляют почти 70% всех грузов в страну, что составляет $671 млрд стоимости промышленных и розничных товаров, перевозимых только в Штатах. Добавьте сюда $295 млрд от логистических операций с дальнобойщиками Канады и $195,6 млрд от операций с Мексикой. Пока дальнобойщики занимают столь важную нишу, их мнение имеет вес, а значит есть надежда на то, что свобода все-таки не умерла. Возможно, придет время, когда прогресс создаст роботов-пастухов, гоняющих свиней по просторам Северной Америки, и тогда пропадет нужда в упрямых, напичканных кофеином мужчинах и женщинах, отсчитывающих километры пустыми пачками сигарет. Но это время еще не пришло, подводит итог Маркус. Пока что именно они, повернув ключ в машине, угрожают элите, которая стремится их контролировать. Стоит прислушаться к мнению тех, кто выбирает жить в одиночестве, кто не жаждет власти ни над кем, кроме себя. Ведь отношения между политиками и обществом могут работать по принципу двустороннего шоссе — если политики перестают служить дальнобойщикам, то дальнобойщики перестают служить им.

Ледовая дорога (г. Маккензи) днём. [ Ian Mackenzie

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Есть над чем подумать… Если бы грузовики были остановлены на двадцать четыре часа: в больницах закончились бы основные материалы, доставка американской почты и других посылок прекратилась бы в течение одного дня, начался бы дефицит продовольствия, а автомобильное топливо иссякло бы, что привело бы к высоким ценам и длинным очередям у бензоколонок. Все эти условия возникнут, если грузовики перестанут работать только на двадцать четыре часа. Через 2−3 дня ситуация еще больше обострилась бы. Если бы грузовики остановились на несколько дней: на станциях техобслуживания полностью закончилось бы топливо, в банкоматах закончились бы наличные деньги, и банки не смогли бы обрабатывать транзакции, исчезли бы запасы необходимых продуктов питания и воды, а в городских и пригородных районах начал бы накапливаться мусор», — пишет Graunchd.

«Точно в точку. Политики работают на нас. Пора напомнить им об этом факте!» — восклицает pro2ndtoo.

«Они автоматически забывают, на кого они работают, в первую минуту своего пребывания на посту. Они презирают нас, «народ», — отвечает ducklk4.

«Пришло время народу положить конец чрезмерным действиям правительства, начать голосовать за свободу, а не за зависимость. Поддержите дальнобойщиков, полицейских и пограничников. Они нужны и необходимы для поддержания общества», — призывает Redwhiteandblue881080.

«Голосование не помогает… Только революция и гражданская война. Давайте подумаем, как мы попали в такую ситуацию… Голосование контролируется самими же политиками», — отвечает gmur348.

«К сожалению, вы правы и смело заявляете об очевидном. Спасибо!» — благодарит boristhered.

«Я бы хотел, чтобы наш профсоюз бригадиров отказал в поставках всем, кто требует принудительной вакцинации. Полки продуктовых магазинов будут пустыми, заправки будут пустыми, цепочки поставок будут полностью уничтожены, и вы увидите, как люди встанут, потому что они поймут, что наличие товаров и услуг гораздо важнее, чем вакцина от болезни, смертность от которой составляет всего 1%. Знаете, у вас 2,3% шансов попасть в смертельную аварию по дороге на работу и только 1,5% шансов умереть от ковида», — объясняет yomky.

MJ Preston Дальнобойщики на ледяной дороге. Канада.

«Канада — наш торговый партнер №1. Только представьте, что с нами будет в случае проблемы, описанной выше», — комментирует cook456.

«Дальнобойщики, пожалуйста, прекратите принимать и доставлять грузы в «голубые» города и «голубые» штаты. Пройдет всего одна неделя, и их экономика рухнет», — имеет в виду goldstar1981 демократические штаты.

«На этот раз политики действительно разворошили осиное гнездо…» — отмечает treehopper.

Как сообщало ИА REGNUM, главной темой в Верховном суде США на данный момент является политика администрации президента Джо Байдена по защите от коронавируса. На фоне того, как Белый дом пытается убедить миллионы медицинских и других работников пройти вакцинацию, американские бизнес-группы, религиозные организации и 27 штатов призвали суд заблокировать общенациональный приказ о вакцинации или тестировании на COVID-19.