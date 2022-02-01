В Хорватии существует большой разрыв между медийной сферой, где в основном преобладает прозападная и антироссийская риторика, и хорватским народом, который ничего не имеет против русских или украинцев. Об этом ИА REGNUM рассказал хорватский историк и теолог Горан Шарич.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним, что недавно между Загребом и Киевом произошел настоящий дипломатический скандал после того, как президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна никак не связана с кризисом на Украине, и в случае эскалации конфликта между Москвой и Киевом Загреб отзовет с украинской территории всех хорватских солдат. Миланович также сказал, что «Украине не место в НАТО».

Predsjednik.hr Зоран Миланович

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Милановича, чтобы он публично извинился за свои слова. В ноте протеста, которую украинская сторона вручила послу Хорватии, было отмечено, что заявления президента Милановича об украинском государстве «оскорбляют чувства украинцев и иностранных граждан, которые положили свои жизни за европейское будущее Украины». За Милановича извинился премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который допустил, что глава хорватского государства делал свои заявления в момент, когда у него «опустился уровень глюкозы в крови». Украинской стороне этого оказалось недостаточно, и президент Хорватии в итоге оказался в базе данных скандального сайта «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

Andrejplenkovic.com Андрей Пленкович

«Мейнстримовые СМИ уже годами распространяют русофобию, время от времени усиливая или ослабляя соответствующую риторику. Главная роль в этом деле принадлежит журналистам Петру Стошичу и Владо Вуршичу, которым, по моему личному мнению, Российская Федерация должна была бы запретить въезд на свою территорию», — рассказал эксперт.

По словам Шарича, в политических передачах на государственном телеканале HRT почти невозможно услышать аналитиков, которые ознакомили бы хорватскую общественность с российской точкой зрения. Гости одной из таких политических передач, которая по иронии судьбы называется Otvoreno («Открыто» — ИА REGNUM), как будто читают памфлеты британского и американского посольств, добавил эксперт.

«Поэтому никто в Хорватии не ожидал, что президент Миланович займет такую взвешенную позицию по отношению к последним событиям на Украине. Он четко дал понять, что Хорватия не отправит свою армию на Украину, а наоборот — в случае эскалации напряжения Загреб отзовет всех своих солдат до последнего. Президент Хорватии назвал поведение администрации США на границах России весьма рискованным и напомнил, что Евросоюз провёл в Киеве госпереворот, который и был причиной всего ряда других проблем», — отметил Шарич.

U.S. Department of Defense Вооружённые силы Хорватии

Эксперт напомнил, что Миланович, по его собственным словам, хорошо владеет русским языком и годами наблюдает за развитием ситуации на Украине.

«Глава хорватского государства считает, что у Украины проблема с национализмом, так как её власти печатают на почтовых марках портреты убийц поляков и евреев, ставят им памятники и делают из них национальных героев», — отметил хорватский историк.

При этом Шарич подчеркнул, что Миланович является другом Украины и не желает, чтобы кто-либо из украинцев или русских погиб. С другой стороны, Великобритания ведет безответственную политику и натравливает Украину на ядерную державу — Россию, которая в тысячу раз сильнее, считает эксперт.

Горан Шарич Великобритания в данный момент сталкивается с серьёзным политическим кризисом в собственном государстве. Британский премьер-министр сидит на бомбе с часовым механизмом, и поэтому Миланович прав — не будет Украине счастья, если она будет следить за указаниями из Лондона.

Эксперт рассказал, что президент Хорватии в своих выступлениях также обратил внимание на то, что украинцы от Евросоюза не получили ничего, хотя им были обещаны миллиарды.

«Проблему Украины, по словам Милановича, можно решить только путем переговоров. Стабильность ЕС и Запада в целом невозможна без России! Миланович полагает, что с русскими нужно договариваться», — рассказал Шарич.

С другой стороны, хорватский эксперт считает, что такие объективные заявления не на руку премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу, который является типичным евросоюзным бюрократом и мечтает о том, что однажды займёт высокую должность в Брюсселе.

«Пленкович — обыкновенный подхалим, который не знает, где его место. Он себя ведет, как будто он украинский агент. Пока президентом Хорватии была Колинда Грабар-Китарович, Пленкович ездил в Киев и провоцировал Россию. А совсем недавно на форуме в Киеве Пленкович на украинском языке сказал «Крым — это Украина», — заявил Шарич.

По мнению эксперта, заявления Зорана Милановича иногда звучат недипломатично, но тем не менее они очень часто правдивы. Его мнение насчет ситуации на Украине продиктовано не тем, что его политическая ориентация является пророссийской, а тем, что он, в отличие от премьер-министра Пленковича, пытается вести суверенную прохорватскую политику.

«Россия — влиятельное государство. Граждане Хорватии не желают конфликтов с ней, так как это не пойдет им на пользу. Президент Путин в настоящее время единственный реальный государственник — он вытащил Россию со дна и поднял ее на ноги, несмотря на давление Запада. Поэтому он Западу и мешает, им нельзя манипулировать, как, например, президентом Франции Макроном. В эти трудные времена премьеру Пленковичу лучше было бы сосредоточиться на борьбе с коррупцией, на улучшении экономической и демографической ситуации в Хорватии. Поэтому я, как и большинство хорватских граждан, поддерживаю президента Милановича в его политике по отношению к Украине. И украинцы, и русские — наши братья, и я надеюсь, что украинский народ будет достаточно мудрым и не станет пушечным мясом для НАТО, так как Лондон и Вашингтон будут воевать до последнего украинца», — подытожил Горан Шарич.