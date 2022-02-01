Старшая госслужащая при кабинете министров Великобритании Сью Грей опубликовала свой частичный отчет о результатах расследования вечеринок на Даунинг-стрит во время локдаунов в 2020 и 2021 году. Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместо борьбы за свой пост уехал на Украину для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

(сс) Speakerimage Старшая госслужащая при кабинете министров Великобритании Сью Грей.

В своем Twitter-аккаунте Борис Джонсон написал: «Уезжаю сегодня в Киев на встречу с президентом Зеленским для переговоров. Как друг и демократический партнер Великобритания продолжит отстаивать право на украинский суверенитет перед теми, кто норовит его уничтожить».

Некоторые пользователи отметили, что, поехав на Украину, Джонсон наконец-то попал в мышеловку российского президента Владимира Путина. Они не исключают, что скоро в Великобритании сменится премьер-министр, потому что этот Путина вряд ли устраивает.

«Все на шоу! Нас разыгрывают, и Путин в этом замешан!» — прокомментировал @juniperjump.

«Путин возьмет его в заложники, вот это достойный финал сезона, которого мы все так ждали!» — предположил @Grubsweatcheers.

«Разве его будут рассматривать в качестве заложника? Ему, скорее, гражданство дадут», — не согласился @DuhBurnz.

Часть комментаторов считает, что поездка Джонсона — это еще одна ошибка, потому что он совершенно не умеет вести переговоры и он в очередной раз всё испортит.

President.gov.ua Борис Джонсон и Владимир Зеленский

«Пожалуйста, нет! Отправьте дипломата. Помните, что случилось, когда Джонсон вмешался в дело Назанин Загари-Рэтклифф», — написал @MissLed20.

Назанин Загари-Рэтклифф — британка иранского происхождения — была осуждена иранским судом по обвинению в заговоре против действующей власти. В 2017 году, после того как Борис Джонсон высказался о деле в парламенте, назвав осуждение насмешкой над правосудием, журналистке были предъявлены новые обвинения.

«Не волнуйтесь, если всё пойдет коту под хвост, он всегда может сказать, что он никуда не ездил и не знает, о чем идет речь», — отметила @homerastra.

«Да, он ведь так известен за успешную дипломатию», — прокомментировал @jml3439.

«Действительно, что может пойти не так?» — написал @fiwithers.

Многие пользователи попросили сделать всё возможное, чтобы Борис Джонсон не возвращался в Великобританию.

«Не пускайте его обратно!» — написал @MCSaint.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Они могут его себе оставить?» — спросил @kenantins.

«Торопитесь! Меняйте замки на Даунинг-стрит!» — призвал @PateVege.

«Кто-то может забыть забронировать его обратный билет, пожалуйста», — попросил @ChericoRoo.

В комментариях отметили, что Джонсон вообще не старается сохранить свое место на посту премьер-министра, потому что улетать на Украину, когда в кабинете министров каждый стремится занять твое место, совершенно неразумно.

«Это ее шанс. Пусть Пател (Прити Пател — министр внутренних дел Великобритании — прим. Д.С.) найдет какой-нибудь дефект в его подданстве и не впустит его обратно», — написал @Iamegriff, напомнив про закон, по которому британское правительство может лишать подданства.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател

«Я бы на его месте побеспокоился. Трасс остается дома, чтобы спланировать свою заявку на лидерство», — считает @IanRolfe10.

Пользователи предположили, что цель визита на Украину — подтвердить прогнозы о вторжении Украины, собственноручно его спровоцировав.

«Можете считать, что его визит только увеличит страх вторжения, возможно, сделает его более точным», — прокомментировал @daveygirl1.

Некоторые пользователи не поняли, почему Джонсон делает, что хочет и улетает из страны, пока он является объектом полицейского расследования.

«Подождите, ему разве можно покидать страну, несмотря на то что против него ведется расследование?» — спросил @abarnes_95th.

Напомним, ранее полиция Лондона, которая также проводит расследование вечеринок на Даунинг-стрит, попросила не публиковать полный отчет Сью Грей до завершения их расследования. Как пообещали представители Даунинг-стрит, полный отчет все-таки будет опубликован.

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